Las autoridades revelaron los elementos que encontraron en el apartamento donde la niña de dos años y once meses fue atacada a puñaladas, presuntamente por su propia madre, en Manizales. Aunque la menor alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, no sobrevivió a las heridas.

Lo que llamó la atención de los investigadores en el apartamento fue un arma corto punzante, que sería el cuchillo con el que la niña fue atacada;además de un teléfono celular y varias cartas escritas por la mujer.

El contenido de estos escritos no fue revelado, pero la Fiscalía confirmó que los tiene en su poder como posible clave de evidencia Detrás del crimen.

La mujer fue atendida médicamente por sus heridas y posteriormente presentación ante un juez penal de control de garantías. Allí, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), adscrita a la Seccional Caldas, la señaló formalmente como responsable del asesinato de su hija.

Aunque la mujer no aceptó los cargos,el juez ordenó su detención en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con el diario local La Patria, se conoció que el padre de la menor sí respondía por la niña, pero presuntamente se negaba a retomar una relación sentimental con la madre.

También reportaron que ante los médicos de la Clínica San Juan de Dios, la mujer habría reconocido su responsabilidad. “Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, dijo la joven, según el periódico.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) repudió el hecho y confirmó que desde el primer momento activó su equipo psicosocial para acompañar a la familia de la menor.