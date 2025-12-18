A un año de los primeros hallazgos en La Escombrera, la JEP confirmó la identidad de una quinta víctima: ¿quién era?

Al cumplirse un año del hallazgo de los primeros cuerpos encontrados en La Escombrera, sector ubicado en la Comuna 13 de Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la identidad de la quinta víctima de desaparición forzada hallada en este lugar. Se trata de una joven de 17 años, habitante de este territorio, quien fue desaparecida el 24 de agosto de 2002 por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, en medio de uno de los periodos más violentos del conflicto armado en la ciudad. El cuerpo de la menor fue localizado el pasado 15 de julio por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal adelantó un riguroso proceso de análisis científico que permitió establecer plenamente su identidad.

La Comuna 13 fue un territorio en disputa entre la guerrilla y los paramilitares, quienes libraron una intensa confrontación por el dominio de este sector. Según la JEP, entre 2001 y 2004, se llevaron a cabo 34 operaciones militares en este lugar. FOTO: Julio Herrera

Le puede interesar: JEP cerró en Medellín seis días de audiencia sobre “falsos positivos” en Antioquia: 589 víctimas y 40 máximos responsables Según detallan las investigaciones de la JEP, la joven se dirigía en un bus hacia el Hospital de San Cristóbal con el propósito de internarse por inanición, cuando fue interceptada por hombres armados. Desde ese momento, no se supo más nada de la joven. En los próximos días, la JEP adelantará las gestiones necesarias para garantizar la entrega digna del cuerpo a su familia. Este anuncio se produce en el marco de la conmemoración del primer aniversario del hallazgo de dos cuerpos en La Escombrera, ocurrido el 18 de diciembre de 2024, un hecho que marcó un punto de inflexión en la búsqueda de personas desaparecidas en la Comuna 13.

Esta es La Escombrera, un sector en la Comuna 13 de Medellín, que por años, en el marco del conflicto armado, fue usada como el escondite de los cuerpos de las víctimas, desaparecidas forzosamente por paramilitares en la ciudad. FOTO: Julio Herrera

Durante años, las familias buscadoras denunciaron que este lugar había sido utilizado como una fosa común para ocultar los cuerpos de víctimas de desaparición forzada, denuncias que fueron confirmadas con los hallazgos forenses. Entérese: JEP volverá a citar al general Juan Miguel Huertas por nuevos señalamientos sobre falsos positivos en Antioquia Este lugar fue utilizado durante casi dos décadas como depósito de escombros. Sin embargo, las víctimas la señalaron reiteradamente como uno de los principales lugares de ocultamiento de cuerpos durante y después de las operaciones militares y paramilitares desarrolladas en 2002, entre ellas la Operación Orión. A pesar del paso del tiempo y de las transformaciones del terreno, las labores forenses han permitido recuperar restos humanos y avanzar en el esclarecimiento de la verdad. Durante 2025, la JEP mantuvo activa la búsqueda judicial en este punto bajo medidas cautelares. A comienzos del año, los días 9 y 10 de enero, fueron recuperados dos cuerpos adicionales en el área intervenida. En los meses siguientes, gracias a la ampliación del polígono de excavación y al refuerzo del equipo del GATEF, se localizaron tres cuerpos más, lo que eleva a siete el número total de víctimas exhumadas en La Escombrera desde 2024.