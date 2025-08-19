MinTrabajo revela hallazgos en tiendas Olímpica: 90% del personal tercerizado, 10 horas de trabajo y 30 minutos de almuerzo

Luego de realizar 60 inspecciones simultáneas —56 en tiendas y cuatro en centros de distribución— a la cadena Olímpica, tras denuncias de sus trabajadores, el Ministerio de Trabajo encontró presuntas prácticas de intermediación laboral ilegal y violaciones a la jornada laboral vigente.

En contexto: MinTrabajo inspecciona tiendas Olímpica tras denuncias de empleados: esto dice la empresa

Uno de los hallazgos más relevantes reveló que solo el 10% de los empleados está vinculado directamente con Olímpica, mediante contratos a término indefinido.

En contraste, el 90% restante se encuentra tercerizado a través de un conglomerado de empresas como Incopac S.A., Inversiones y Operaciones Comerciales del Sur S.A., Inverosur, Gestica S.A.S. e Ihungo S.A.S.. El personal de aseo, por su parte, es suministrado por Asecolba.

Puede leer: Estas son las 9.000 empresas más grandes de Colombia: reportaron ingresos por $581,5 billones

Esta práctica, según la cartera de Trabajo, sugiere un posible uso irregular de la tercerización, lo que permitiría a la compañía diluir su responsabilidad como empleador directo.

“Que las empresas fragmenten sus cadenas de contratación tiene límites. Sorprende que Olímpica tenga un porcentaje tan alto de intermediación”, señaló la viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección (e), Sandra Muñoz.

Agregó que llama la atención que la mayoría de los trabajadores vinculados bajo estas figuras de intermediación laboral estén contratados mediante contratos de obra o labor.

Según la viceministra, este tipo de contratación no es común en grandes superficies comerciales, donde deberían garantizarse contratos laborales estables, pues la obra o labor suele usarse principalmente en el sector de la construcción, para obras específicos, no para actividades permanentes como las que se desarrollan en este tipo de establecimientos.