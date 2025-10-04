Hamás confirma estar listo para negociar el fin de la guerra en Gaza

Hamás afirmó este sábado 4 de octubre que está dispuesto a empezar a dialogar para finalizar los detalles del plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para imponer un acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza.

“Estamos dispuestos a empezar las negociaciones inmediatamente para finalizar todas las cuestiones”, declaró a la AFP un alto cargo de Hamás, que pidió el anonimato.

Lea más: Trump y Netanyahu lanzaron ultimátum a Hamás para aceptar su plan de paz, ¿cuántos días tiene para pronunciarse?

El movimiento islamista palestino ya afirmó el viernes 3 de octubre que estaba dispuesto a liberar a todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, pero no aludió a las exigencias de dejar las armas ni de retirarse del territorio palestino después de la guerra, incluidas también en la propuesta estadounidense.