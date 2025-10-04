x

Hamás confirma estar listo para negociar el fin de la guerra en Gaza

Hamás anunció su disposición a iniciar negociaciones para definir el plan de paz propuesto por Donald Trump y alcanzar un alto el fuego en Gaza. ¿Cuáles son las condiciones?

  • Un portavoz de Hamás confirmó que el grupo islamista está dispuesto a iniciar negociaciones sobre el plan de Donald Trump para un alto el fuego en Gaza. FOTO: AFP.
Agencia AFP
hace 22 minutos
bookmark

Hamás afirmó este sábado 4 de octubre que está dispuesto a empezar a dialogar para finalizar los detalles del plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para imponer un acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza.

Estamos dispuestos a empezar las negociaciones inmediatamente para finalizar todas las cuestiones”, declaró a la AFP un alto cargo de Hamás, que pidió el anonimato.

El movimiento islamista palestino ya afirmó el viernes 3 de octubre que estaba dispuesto a liberar a todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, pero no aludió a las exigencias de dejar las armas ni de retirarse del territorio palestino después de la guerra, incluidas también en la propuesta estadounidense.

Gaza, epicentro del genecidio de Netanyahu. FOTO: Xinhua
Gaza, epicentro del genecidio de Netanyahu. FOTO: Xinhua

Familiares de rehenes piden a Netanyahu abrir diálogo para aplicar plan de Trump en Gaza

La principal asociación israelí que representa a los familiares de los rehenes retenidos en Gaza pidió este sábado al primer ministro Benjamin Netanyahu que inicie conversaciones para implementar el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, con miras a un cese al fuego en Gaza.

Pedimos al primer ministro Netanyahu que inicie de inmediato negociaciones eficaces y rápidas para traer a todos nuestros rehenes de vuelta a casa”, afirmó el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado, en el que se declaró con firmeza a favor de la propuesta de Trump para la liberación de los rehenes.

El movimiento islamista Hamás afirmó el viernes que está dispuesto a liberar a los rehenes retenidos en Gaza en el marco del plan propuesto esta semana por el presidente estadounidense, aunque expresó algunas reservas y pidió negociar los detalles.

