Hamás respondió a Trump: aceptó liberar a rehenes, pero pidió “negociar” plan de paz para Gaza

“ El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones, “para discutir los detalles”.

La clave de la respuesta radicó en la aceptación de Hamás de liberar a todos los rehenes —vivos y fallecidos—, bajo los términos expresados por el mandatario estadounidense . No obstante, la milicia solicitó la negociación de los términos finales del acuerdo.

La situación diplomática en Medio Oriente ha tomado un nuevo giro decisivo. La milicia palestina Hamás le respondió este viernes 3 de octubre a los países mediadores (EE. UU., Qatar y Egipto) sobre el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, según reportó la cadena Al Jazeera .

Antes de obtener una respuesta, el presidente Trump le había dado a Hamás hasta la noche de este domingo, 5 de octubre, para que le dieran una respuesta sobre el plan, por lo que advirtió que si no lo aceptaban, ellos se iban a enfrentar a un “infierno”.

“Si este acuerdo finalno se alcanza, el infierno total, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

El magnate republicano fijó este plazo después de que un dirigente de Hamás dijera que el movimiento necesitaba más tiempo para estudiar el proyecto, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (...) e informó a los mediadores que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo”, declaró el alto mando del movimiento a la agencia AFP bajo anonimato.

El plan esbozado por Trump contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza tras casi dos años de guerra.

Espere ampliación.