“Han empezado a especular que somos culpables”: papá de Valeria Afanador pide prudencia en medio de desaparición de su hija

Ha pasado una semana de la desaparición de Valeria Afanador, la menor de diez años con síndrome de Down, cuyo rastro se perdió desde el pasado 12 de agosto cerca de su colegio en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.
Desde que se reportó su desaparición, las autoridades han ido aumentando el operativo para dar con su paradero, tanto que este miércoles se emitió una circular amarilla de Interpol ante el riesgo de que la menor haya sido sacada del país.
Pero en medio de la intensa búsqueda y de la confusión que hoy rodea a la familia sobre el paradero de la niña, inescrupulosos se están aprovechando de la situación para lanzar toda clase de críticas a sus padres y crear teorías alrededor de lo que puede estar pasando con la menor.