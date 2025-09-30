Hannah Escobar, la activista del sistema de salud que aspirará a la Cámara por Antioquia

Hannah Escobar, activista del sistema de salud y conocida en la red social X (antes Twitter) como @missmelindres, anunció esta semana que aspirará a la Cámara de Representantes por Antioquia, sumándose a la lista de la coalición de centro ¡Ahora Colombia!.
La alianza, compuesta por Dignidad y Compromiso (partido de Sergio Fajardo y Jorge Robledo), el Nuevo Liberalismo (los Galán) y el partido Mira (los cristianos), anunció la inclusión de Escobar, quien es percibida como una de las “figuras virales” o outsiders que buscan darle un “golpe sobre la mesa” a la lista de centro, tradicionalmente compuesta por nombres de políticos con perfiles técnicos apenas conocidos en los pasillos de la política local.