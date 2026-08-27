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Hannah Escobar, quien enfrentó el “chu, chu, chu” de Petro, tuvo que salir del MinSalud por su postura pro aborto

La activista del sector salud, Hanna Escobar, renuncia a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, apenas días después de haber asumido el cargo. ¿Qué hay detrás?

  • Hannah Escobar es una reconocida activista y experta en temas de salud, quien fue candidata al Congreso en las pasadas elecciones. Foto: EL COLOMBIANO
    Hannah Escobar es una reconocida activista y experta en temas de salud, quien fue candidata al Congreso en las pasadas elecciones. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 1 hora
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Hannah Escobar, quien permaneció durante menos de una semana al frente de la Dirección de Medicamentos y Tecnología del Ministerio de Salud, renunció a su cargo en medio de la polémica desatada por las críticas de sectores afines al presidente Abelardo De la Espriella a su nombramiento; algunos usuarios replicaron fotografías de ella apoyando el aborto.

Según confirmó EL COLOMBIANO por fuentes cercanas a Escobar, le pidieron la renuncia sin mayor explicación.

Más allá de su sólida trayectoria profesional como química farmacéutica, Escobar se destacó por enfrentar las decisiones de Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo contra los pacientes, una batalla que le costó la persecución de ese Gobierno. Por eso, su experticia fue considerada en esta nueva administración.

Según contó el periodista y columnista de este diario, Melquisdec Torres, “le hicieron un enorme daño pues renunció la semana pasada a la subsecretaría de Salud de Antioquia, en donde tenía incluso mejor salario”. Esta información confirmada a este medio por fuentes cercanas a Escobar.

Al periodista Torres también le dijeron: “Ella no buscó este cargo, se lo ofrecieron desde el gobierno nacional y le pidieron que renunciara muy rápido en Antioquia para posesionarla de inmediato”.

EL COLOMBIANO le consultó a la ministra de Salud, Ana María Vesga, por esta información, pero aún no hemos obtenido respuesta.

En contexto: Ana María Vesga, el “chicharrón” que deberá resolver como ministra de Salud en el nuevo gobierno

¿Quién es Hannah Escobar?

Escobar es química farmacéutica con maestría en Políticas Públicas. A lo largo de su carrera se ha especializado en temas de medicamentos, servicios farmacéuticos y política pública en salud.

En su posgrado, elaboró junto con Jaime Alberto Carvajal Molina un estudio sobre el diseño y la ejecución de la política de regulación de precios de medicamentos en Colombia entre 2006 y 2017, un tema estrechamente ligado a las funciones de la dirección que posteriormente asumiría.

Previo a su llegada al Ministerio de Salud, se desempeñó como subsecretaria de Protección Social de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, cargo al que fue designada en marzo de 2026.

Escobar también fue candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia en las elecciones legislativas de este año.

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