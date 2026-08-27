Hannah Escobar, quien enfrentó el “chu, chu, chu” de Petro, tuvo que salir del MinSalud por su postura pro aborto

Hannah Escobar, quien permaneció durante menos de una semana al frente de la Dirección de Medicamentos y Tecnología del Ministerio de Salud, renunció a su cargo en medio de la polémica desatada por las críticas de sectores afines al presidente Abelardo De la Espriella a su nombramiento; algunos usuarios replicaron fotografías de ella apoyando el aborto. Según confirmó EL COLOMBIANO por fuentes cercanas a Escobar, le pidieron la renuncia sin mayor explicación.



Más allá de su sólida trayectoria profesional como química farmacéutica, Escobar se destacó por enfrentar las decisiones de Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo contra los pacientes, una batalla que le costó la persecución de ese Gobierno. Por eso, su experticia fue considerada en esta nueva administración.

Según contó el periodista y columnista de este diario, Melquisdec Torres, “le hicieron un enorme daño pues renunció la semana pasada a la subsecretaría de Salud de Antioquia, en donde tenía incluso mejor salario”. Esta información confirmada a este medio por fuentes cercanas a Escobar.

Al periodista Torres también le dijeron: “Ella no buscó este cargo, se lo ofrecieron desde el gobierno nacional y le pidieron que renunciara muy rápido en Antioquia para posesionarla de inmediato”. EL COLOMBIANO le consultó a la ministra de Salud, Ana María Vesga, por esta información, pero aún no hemos obtenido respuesta. En contexto: Ana María Vesga, el “chicharrón” que deberá resolver como ministra de Salud en el nuevo gobierno



¿Quién es Hannah Escobar?