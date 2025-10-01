x

Doblete demoledor de Harry Kane en Champions y Lucho Díaz celebra en la gran temporada del Bayern Múnich

Los bávaros lideran la tabla de posiciones de la Champions League junto al Real Madrid con igualdad de puntos y diferencia de gol.

  • Harry Kane y Luis Díaz se han convertido en la fórmula perfecta del gol para el Bayern Múnich. Foto: GETTY.
Sara Gil Martínez
hace 9 minutos
bookmark

Impresionante fue la actuación del futbolista británico Harry Kane durante la goleada del Bayern Múnich al Pafos FC 5-1, por la segunda fecha de la Champions League.

El reciente logro de Kane, al convertirse en el jugador más rápido en la historia de las cinco grandes ligas europeas del siglo XXI en llegar a los 100 goles con un solo club, no alcanzó a conformarlo, y marcó doblete este martes para darle el liderato nuevamente a los bávaros en la máxima liga de Europa.

Lucho Díaz fue testigo de primera mano de las hazañas de su compañero. El guajiro fue titular y celebró con Kane ambos goles.

Sin lugar a duda, Harry Kane fue la gran figura del compromiso. Al minuto 15 abrió el marcador y marcó el tercer gol al 34. El segundo tanto fue de Raphaël Guerreiro al minuto 20 y el cuarto de Nicolás Jackson al minuto 31. Poco antes de finalizar los primeros 45 minutos, el equipo chipriota logró recuperarse y, por cuenta de Mislav Orsic, logró anotar el único gol a favor del compromiso.

Como si el 4-1 no fuera suficiente, Michael Olise cerró el marcador al 68 con el único gol al segundo tiempo, alcanzando así 6 puntos y 6 goles de diferencia. Con estos 3 puntos, Bayern Múnich comparte la cima de la tabla con el Real Madrid con igualdad de puntos y diferencia de gol (+6).

Harry Kane estuvo impresionante, incluso dos goles más pudieran haber sido anotados si el palo no le hubiera arruinado el cobro. Además de anota los dos goles, Kane también marcó 22 pases correctos y buscó 5 veces el arco contrario, convirtiéndose así en el mejor jugador del partido.

Harry Kane y su impresionante temporada con el Bayern Múnich

Pocos días después de que Lucho Díaz debutó con el equipo alemán, ya auguraba que el rendimiento de Harry Kane esta temporada sería galáctica, y como ninguna otra.

Las primeras veces que entrené con él, pensé: ‘Es brutal’. Lo hace todo, marca goles, influye en el juego e incluso defiende. Me sorprendió muchísimo. Estoy muy contento de jugar a su lado ahora”, justificó.

Y es que Lucho no solo ha sido testigo de las hazañas del británico, sino también aliado, pues fue el colombiano el que realizó la asistencia clave para que Harry Kane alcanzara su gol número 100, en el partido por la Bundesliga frente al Werder Bremen. En el compromiso que finalizó 4-0, Kane marcó doblete que incluyó un penalti conseguido tras una falta a los 44 minutos y un segundo tanto al 65, tras una excelente conexión con Luis Díaz.

El delantero del Múnich, está teniendo un presente envidiable. Su logro más reciente, 100 goles con su club en tiempo récord, lo deja muy por encima de grandes figuras como Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, quienes consiguieron esta misma cifra en 105 encuentros cada uno, mientras que Kane lo hizo en 104.

“Estoy en un momento con confianza, sabiendo que voy a tener mis oportunidades. Conseguir hoy un par de goles más me hace todavía más feliz”, declaró Kane luego de finalizar el compromiso de Champions.

Luis Díaz figura como el segundo máximo anotador del Bayern Múnich, igualado con Serge Gnabry y Michael Olise, cada uno con tres tantos.

