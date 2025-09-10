El príncipe Harry visitó a su padre, el rey Carlos III, tras casi dos años de distanciamiento y tensiones, ¿cómo fue el encuentro?

El príncipe Harry, distanciado de la familia real, se reunió el miércoles con su padre, el rey Carlos III, en su primer encuentro desde febrero de 2024. El duque de Sussex, hijo menor del rey, alejado de su familia desde que se trasladó, con su esposa Meghan Markle, a Estados Unidos en 2020, entró en coche en la residencia londinense de su padre, Clarence House, a la que el rey había llegado poco antes. El coche del príncipe, que había llegado a la residencia a las 17h20 locales (16h20 GMT), salió de Clarence House menos de una hora después de haber entrado.

Carlos III y Harry, quien rompió vínculos con la familia real en 2020 con su mudanza a California (EE. UU.), compartieron un té en privado, informó la agencia británica de noticias PA. Carlos III tiene previsto regresar al castillo de Balmoral, su residencia en Escocia, este jueves. Lea aquí: ¿Por qué y quién demandó al príncipe Harry de intimidación y acoso? Harry, antes de reunirse con su padre, había visitado el miércoles un centro de investigación dedicado a los heridos por explosiones, en el Imperial College de Londres. Padre e hijo no se habían visto desde febrero de 2024, cuando Harry hizo una visita relámpago a Reino Unido tras enterarse de que el rey, de 76 años, padecía cáncer, enfermedad por la que aún está en tratamiento.

En aquella ocasión, su encuentro, que también tuvo como escenario Clarence House, duró menos de 45 minutos, y Harry regresó a California al día siguiente. Desde entonces, Harry ha vuelto tres veces a Londres sin reunirse con la familia real. El príncipe llegó el lunes a tierras británicas para una serie de compromisos con organizaciones benéficas que apoya, y se especulaba con una posible visita a su padre. Siga leyendo: La inesperada confesión del príncipe Harry hizo sobre la muerte de Diana y el dolor que le causó Estos rumores surgieron cuando el tabloide Mail on Sunday reveló que el jefe de comunicación del rey, Tobyn Andreae, y la nueva responsable de comunicación del príncipe, Meredith Maines, se habían reunido a principios de julio en Londres. El príncipe, de 40 años, también confesó en mayo a BBC que le “encantaría reconciliarse con su familia”. “No sé cuánto tiempo le queda a mi padre”, agregó el hermano menor del príncipe William, heredero al trono.

El príncipe asistió la noche del lunes en Londres a la gala benéfica de la organización WellChild, que apoya a niños con discapacidades. Padrino de esta organización desde hace 17 años, pronunció un discurso y entregó un premio a una niña. Antes de ello, Harry acudió el lunes al castillo de Windsor, al oeste de Londres, para depositar una ofrenda floral ante la tumba de su abuela, la reina Isabel II, fallecida hace tres años. El martes, por su parte, se desplazó a Nottingham (norte de Inglaterra), donde visitó un estudio de grabación para jóvenes y anunció “una donación” a otra asociación, Children in Need (Niños necesitados), que lucha contra la violencia infantil. Le puede interesar: ¿Qué se le regala a un rey o una reina? Desde un Rolls-Royce hasta ropa para perros, esto recibieron Isabel II y Carlos III

La tensa relación familiar de Harry con la monarquía

Tras renunciar a sus obligaciones reales y mudarse en 2020 a California con su esposa Meghan Markle, Enrique concedió una entrevista a la estrella estadounidense del talk show, Oprah Winfrey, en 2021, insinuando que algunos miembros de la familia real son racistas. A principios de 2023, Harry publicó sus memorias, En la sombra, criticando a su hermano William, a su cuñada Kate Middleton, y también a Camila, su madrastra. El príncipe también comenzó, y perdió, una batalla judicial en Reino Unido para obtener protección policial, con las mismas condiciones de seguridad de cuando era miembro activo de la familia real. “Mi padre ya no me habla por este asunto de seguridad”, confesó en mayo.