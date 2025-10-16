x

Reconocido comediante Hassam fue hospitalizado de urgencia: esto es lo que sabe sobre su estado de salud

El equipo cercano al humorista ha aclarado los interrogantes sobre su estado de salud y agradeció los mensajes de apoyo.

Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
Gerly Hassam Gómez Parra, conocido artísticamente como Hassam, ha sido hospitalizado de urgencia en las últimas horas, generando una gran inquietud entre sus seguidores. Su equipo de prensa emitió un comunicado como respuesta a varios rumores que rondaban por las redes.

Ante la ausencia del comediante en las emisiones del programa ¿Qué hay pa’ dañar? del canal RCN, varios seguidores se comenzaron a cuestionar sobre los motivos por los cuales el exintegrante de Sábados Felices no estaba junto a sus compañeras Johana Velandia y Valentina Taguado.

Lea también: La historia del agarrón entre Johana Velandia y ‘Jeringa’ que terminó en la cancelación del humorista en show de comedia en Medellín

Para responder a la preocupación de los televidentes, el equipo de representación del artista informó que Hassam se encuentra actualmente hospitalizado y recibiendo atención médica especializada.

Según el comunicado difundido a través de sus redes sociales, el humorista está siendo monitoreado por un equipo profesional, el cual ha reportado una evolución positiva. El mismo comediante compartió una imagen en sus historias de Instagram donde se veía una habitación de clínica, acompañada del mensaje: “Hey, seguimos vivos”.

“Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y mensajes de solidaridad que ha recibido en las últimas horas”, dice el comunicado compartido en las redes del artista en donde también se solicita respeto por la privacidad del humorista y su familia.

El historial médico de Hassam

La hospitalización de Hassam ha generado especial resonancia entre sus admiradores debido a sus desafíos de salud previos. En 2019, Hassam compartió públicamente que le fue diagnosticado mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas (glóbulos blancos) que se encuentran en la médula ósea y son esenciales para el sistema inmunitario.

Tras enfrentar un extenso y agresivo tratamiento, que incluyó más de 20 sesiones de quimioterapia y un trasplante de médula, logró estabilizar su salud. Recientemente, el comediante bogotano había confesado que, como resultado del agresivo tratamiento, actualmente padece de artrosis postquimio.

La artrosis se define como “una enfermedad reumática que lesiona el cartílago articular produciendo dolor, hinchazón, rigidez e incapacidad funcional”, según el portal Inforeuma.

Para combatir este diagnóstico, Hassam se ha dedicado a ejercitarse para fortalecer sus músculos y evitar problemas futuros, aunque en casos graves de esta condición se debe recurrir a la cirugía.

El humorista ha usado lo padecido en los últimos años en sus rutinas cómicas, utilizando su humor como motor de superación. Con la creación de personajes como Rogelio Pataquiva y Próculo Rico, el bogotano ha mantenido una presencia constante en la escena colombiana por más de veinte años.

Siga leyendo: El fin de Perros Criollos: el show de comedia más popular de los últimos años dijo adiós

