Hasta $40 millones por alias ‘Julito’: se fugó en Bogotá y es señalado por más de 15 homicidios

El escape de alias ‘Julito’, un joven de 17 años señalado como sicario de la estructura criminal ‘Los del Sur’, ocurrió en la ciudad de Bogotá, el menor se evadió mientras era trasladado a una cita médica, en ese momento de la fuga, se encontraba bajo la responsabilidad de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
El General Quintero confirmó que ‘Julito’ no huyó solo, sino en compañía de otro delincuente cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades, y que también se encontraba bajo custodia. El menor estaba recluido en un centro para adolescentes en Bogotá tras haber sido capturado en enero de 2026 en Lebrija, Santander, por múltiples delitos, incluido el feminicidio de su exnovia.
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