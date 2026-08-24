Hay 304 focos de incendio en 30 municipios: Tolima está al límite

“La cancha se nos está quemando, se nos está quemando todo, necesitamos ayuda”, repite a gritos una habitante de Chaguala, en Coello (Tolima), a solo 30 minutos de Girardot. Mientras pide auxilio, las llamas avanzan por un parque público y consumen todo a su paso. Desde hace semanas, Tolima enfrenta una emergencia ambiental por los incendios forestales. Más de 30.000 hectáreas de cobertura vegetal han sido consumidas, una extensión que supera en más de dos veces toda la zona urbana de Medellín. Cientos de familias también han resultado afectadas por las conflagraciones. Una de ellas es la familia Vergara, en la vereda San Cayetano, en San Luis, a unos 20 minutos de El Guamo. Los hermanos perdieron su sustento luego de que las llamas destruyeran sus cultivos de limón. “Siente uno impotencia. Hicimos todo lo que estuvo al alcance de nosotros con baldes de agua, ya no nos daban ni los brazos tratando de hidratar las casas”, contó a Noticias Caracol Edna Flórez Vergara, quien tuvo que cubrirse con trapos mojados cuando el fuego se acercó a su vivienda.

Al límite la capacidad local

La magnitud de la emergencia ha puesto contra las cuerdas a las autoridades. En lo que va de agosto se han contabilizado cerca de 304 focos de incendio en 30 de los 47 municipios del Tolima, con decenas de conflagraciones activas de manera simultánea. Aunque el Ejército y cuerpos de bomberos de diferentes departamentos han llegado para apoyar las labores, así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mandatarios locales advierten que la capacidad del departamento ya está llegando al límite. En contexto: Emergencia por incendios forestales en Colombia: nueve activos y Tolima en alerta por las llamas “La situación es muy crítica, incontrolable, insostenible, angustiosa para nosotros y para la comunidad (...). Si no hay una dirección clara, una directriz del Presidente, esto va a desbordar el país”, afirmó Santiago Herrera, alcalde de Coello. Agregó en entrevista con Blu Radio: “Somos un municipio de sexta categoría, con una sobretasa bomberil (sic) de 150 millones de pesos (...) y tenemos desplegadas 150 unidades de bomberos o rescatistas que conlleva a un desgaste de 6 millones de pesos diarios (...). Un municipio de esta categoría no tiene la capacidad para sostener todo este despliegue”. Para Camilo Prieto, profesor de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana, “es indispensable que el Gobierno Nacional active la solicitud de ayuda internacional”. El experto en cambio climático dijo a este medio que Colombia no tiene capacidad suficiente para atender varias conflagraciones de manera simultánea. Entérese: MinSalud refuerza vigilancia y atención ante incendios forestales, humo y deterioro de la calidad del aire Justamente en la tarde de ayer el presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la Fuerza Pública reforzar la presencia en los municipios afectados por incendios. Asimismo, instruyó al director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, solicitar apoyo internacional a Chile y Estados Unidos para controlar las conflagraciones. Solo en el sector agrícola, las pérdidas económicas ascenderían a unos $50.000 millones, según estima la Gobernación del Tolima. La emergencia también llevó a la Defensoría del Pueblo a hacer un llamado al Gobierno Nacional. La entidad señaló que los incendios no solo destruyen cobertura vegetal, sino que comprometen derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso a un ambiente sano, el agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y los medios de vida de las comunidades. Por eso, sostuvo que “Tolima requiere mayor apoyo nacional”. Y es que esta emergencia ha llevado al deterioro de la calidad del aire, por lo que el Ministerio de Salud señaló que reforzará la vigilancia en salud en esas zonas para mitigar los daños respiratorios y cardiovasculares causados por el humo, priorizando poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas. La situación no solo ha afectado a Tolima. De acuerdo con reportes de la UNGRD, Huila y Caldas son otras regiones afectadas en estos momentos con doce incendios, tres de los cuales han sido controlado. En total, 84 conflagraciones han sido liquidadas en los últimos 7 días con 276 hectáreas afectadas.

¿Qué hay detrás de las llamas?

Las condiciones climáticas han sido determinantes en la propagación de las llamas. Temperaturas cercanas a los 40 grados, la ausencia de lluvias durante casi un mes y los fuertes vientos dificultan las labores de control y favorecen que el fuego avance rápidamente. Sin embargo, las autoridades tienen indicios de que detrás de algunos de los incendios hay intervención humana. En contexto: Detrás de 30 mil hectáreas quemadas en Tolima estarían las disidencias de Farc y mineros ilegales Herrera aseguró que existen comportamientos que no parecen corresponder únicamente con la dinámica natural del fuego. Durante sobrevuelos y recorridos para identificar puntos calientes, los organismos de socorro han encontrado nuevos focos en lugares donde previamente no se había detectado actividad o donde el incendio ya había sido controlado. El fin de semana, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que detrás de los incendios en Tolima podrían estar las disidencias de las Farc y redes de minería ilegal. No obstante, mandatarios locales han planteado matices frente a esa hipótesis. El alcalde de Coello afirmó que sí existen indicios de personas que estarían reactivando focos previamente apagados, pero descartó, al menos en su municipio, que esto esté relacionado con cultivos ilícitos o con la presencia de disidencias de las Farc, pues aseguró que Coello no registra presencia histórica de grupos armados al margen de la ley.

Militares en zonas afectadas

Mientras continúan las labores para controlar las llamas, la Gobernación del Tolima anunció nuevas medidas para evitar que los incendios vuelvan a activarse en zonas que ya habían sido controladas. Ante este panorama, la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Erika Lozano, informó que una de las medidas adoptadas en el comité de manejo de emergencias será militarizar las áreas más afectadas para evitar que los puntos controlados vuelvan a activarse.

El objetivo, explicó, es restringir el ingreso a estos sectores para que sean únicamente los organismos de socorro, “que son los técnicos y los expertos”, quienes entren a las zonas afectadas. “Estamos encontrando que en horas de la noche se están introduciendo una serie de personas, incluso sin incendio, y dicen que van a ayudar y no se sabe qué hacen y luego se retiran del lugar”, señaló Lozano en Caracol Radio. La gobernadora Adriana Magali Matiz también denunció que, mientras bomberos, campesinos y brigadistas arriesgan su vida combatiendo los incendios, integrantes de las disidencias de las Farc, específicamente del frente Gerónimo Galeano, habrían incinerado un vehículo de servicio público en el sur del departamento. “Este es un ataque vil contra todo el pueblo tolimense, en un momento de tragedia ambiental”, afirmó la mandataria, quien anunció operativos de la Fuerza Pública para encontrar a los responsables. Y es que la Gobernación ha identificado un posible patrón: mientras las autoridades concentran sus esfuerzos en atender una emergencia en un municipio, aparecen amenazas o hechos violentos en otros puntos del departamento.

Un fuego favorecido por el clima

A la presión sobre los organismos de socorro se suma el número de incendios que deben ser atendidos de manera simultánea. “El ecosistema que está siendo consumido corresponde al bosque seco tropical; precisamente por esas características ecológicas de estos bosques, hacen que las llamas se puedan expandir con mayor facilidad”, explicó el experto Camilo Prieto. Honda, San Luis, Valle de San Juan, Suárez y Ortega figuran entre los municipios más afectados. Al cierre de esta edición, la UNGRD reportaba 12 conflagraciones activas en tres departamentos, diez en Tolima. En los últimos siete días, las autoridades habían liquidado 84 incendios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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