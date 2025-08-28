Hay más de 2.100 ofertas laborales en Barranquilla; así puede postularse a las vacantes

El panorama del empleo en Barranquilla muestra señales de recuperación. Según el Dane, para el trimestre móvil abril-junio de 2025 la tasa de desempleo en el área metropolitana fue del 10,1%, lo que significa una reducción de 0,6 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024. Aunque aún está por encima de la media nacional (8,6% en junio de 2025), esta caída refleja un dinamismo que también se ve en la creciente oferta de vacantes. Actualmente, la plataforma Magneto Empleos concentra más de 2.100 oportunidades laborales en Barranquilla, lo que representa una ventana clave para quienes buscan insertarse o reubicarse en el mercado laboral.

Los sectores con mayor demanda de talento en Barranquilla

- Administración y oficina. - Ventas. - Call center, telemercadeo y BPO. - Servicio al cliente. - Bodega, logística y transporte. Estos campos son esenciales para el movimiento de la economía local, pues impulsan tanto las operaciones empresariales como la atención a los consumidores, además de sostener actividades estratégicas como el comercio y la logística.

Oportunidades laborales más destacadas en Barranquilla

Asesor Comercial Externo, PAP - Barranquilla

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000. Responsabilidades: - Atender y asesorar a los clientes en el punto de venta y en visitas externas. - Identificar necesidades del cliente y ofrecer productos adecuados. - Cumplir con los objetivos de ventas establecidos. - Mantener un seguimiento constante a los clientes para garantizar la satisfacción. - Desarrollar y mantener relaciones a largo plazo con los clientes. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia mínima de un año en ventas o atención al cliente. - Habilidades de comunicación y negociación. - Actitud proactiva y orientada a resultados. - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. Aplica aquí.

Ingeniero (a) Sistemas fotovoltaicos Barranquilla

Salario a convenir. Responsabilidades: 1. Definir las especificaciones técnicas teniendo en cuenta los requerimientos normativos y regulatorios de los sistemas solares fotovoltaicos 2. Coordinar la ingeniería y validar los diseños de los sistemas solares fotovoltaicos requeridos por la organización 3. Planificar, coordinar y analizar los resultados para dar viabilidad o rechazo a proyectos potenciales 4. Planificar, seguir y controlar la ejecución de los Proyectos fotovoltaicos de acuerdo a la línea base. 5. Realizar pruebas técnico - funcionales del sistema solar fotovoltaico. 6. Realizar visitas de inspección en sitio en las diferentes etapas proyectos fotovoltaicos. Requisitos: - Conocimiento en Sistemas Solares Fotovoltaicos. - Conocimiento en Gestión de proyectos eléctricos preferiblemente en sistemas solares fotovoltaicos. - Conocimiento en Diseño de Proyectos solares fotovoltaicos. - Conocimiento en RETIE. - Certificación trabajador(a) autorizado(a) en alturas (requisito legal) (Aplica para Proyectos Techos Fotovoltaicos). - Matricula profesional correspondiente (Requisito Legal). - Experiencia en el área por 3 años en ofertas y/o en ingeniería y/o en gestión de proyectos eléctricos preferiblemente solares fotovoltaicos. Postúlese acá.

Auxiliar SSTA - Barranquilla

Salario: $ 1.800.000. Requisitos: - Tecnólogo en SST con licencia vigente en SST. - Experiencia de 6 meses, preferiblemente en compañias del sector construccion, o industrial. - Contrato obra o labor. - Horarios Lunes a sabado. Disponibilidad de tiempo extra. Responsabilidades: - Apoyar en la implementación del SG-SSTA mediante la ejecución de tareas administrativas y validación documental de la mano del Inspector de SSTA en el proyecto asignado, de acuerdo con los lineamientos corporativos de la Dirección de SSTA para contribuir a la mitigación de los impactos ambientales y al bienestar laboral del personal propio, en misión y contratistas. Conozca más detalles acá.

Promotor Comercial en Barranquilla Sector Financiero

Salario a convenir. Responsabilidades: - Ofrecer el portafolio financiero a potenciales clientes. - Realizar venta en frío de productos financieros. - Mantener una relación continua con los clientes. - Participar activamente en las estrategias comerciales del equipo. Requerimientos: - Ser Bachiller técnico o tecnólogo en áreas administrativas, financieras o de mercadeo. - Experiencia mínima de 6 meses en venta en frío presencial. - Habilidades comerciales destacadas. Postúlese ahora mismo.

Informador de Atención al Usuario Temporal Barranquilla

Salario a convenir. Responsabilidades: - Recibir y direccionar el proceso de atención de los usuarios de manera cálida y amable. - Priorizar las necesidades de atención de pacientes en condición de vulnerabilidad. - Monitorear tiempos relacionados con la espera para la prestación del servicio. - Informar y orientar sobre aspectos relacionados con el acceso al servicio. - Apoyar en la entrega de información a pacientes familiares y/o acompañantes. - Participar y divulgar el Plan Hospitalario de Emergencia. - Confirmar requisitos frente a trámites de autorización para el acceso al servicio. - Aplicar encuestas de satisfacción a los pacientes familiares y cuidadores. Requerimientos: - Técnico o tecnólogo en administración en salud o trabajo social. - Experiencia en atención al cliente o en el sector salud. - Excelentes habilidades comunicativas y de empatía. - Capacidad para manejar situaciones de estrés. - Conocimiento de procesos hospitalarios y de atención al usuario. - Habilidades interpersonales: comunicación efectiva, empatía y resolución de conflictos. Aplique en este enlace.

¿Cómo postularse a través de Magneto Empleos?