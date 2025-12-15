x

Hay menos ninis: Colombia registró en octubre la cifra más baja en ocho años de jóvenes que no estudian ni trabajan

En octubre de 2025, 2,3 millones de jóvenes entre 15 y 28 años estaban por fuera del sistema educativo y laboral, según el Dane. El dato confirma una tendencia de desaceleración sostenida a lo largo del año.

  • El fenómeno de los ninis se redujo en 386.000 jóvenes entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con cifras oficiales. FOTO: Jaime Pérez
  • Pese a la mejora, las mujeres continúan representando la mayor proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan. FOTO: Manuel Saldarriaga
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 1 hora
bookmark

El número de jóvenes que no estudian ni trabajan en Colombia, los llamados ninis, sigue dando señales de alivio. En octubre del presente año, esta población se redujo a 2,3 millones de personas entre 15 y 28 años, la cifra más baja registrada en los últimos ocho años, según los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Este resultado marcaron un hito, pues desde octubre de 2017 no se veía un nivel inferior a los 2,3 millones de jóvenes en esta condición, cuando el indicador se ubicó en 2,28 millones. Más allá del dato puntual, las cifras confirman que el fenómeno de los ninis ha venido desacelerándose de forma sostenida a lo largo de 2025.

¿Cómo han sido las cifras de ninis durante el año?

Pese a la mejora, las mujeres continúan representando la mayor proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan. FOTO: Manuel Saldarriaga
El año comenzó con 2,68 millones de jóvenes por fuera del sistema educativo y del mercado laboral; el número incluso alcanzó un pico de 2,74 millones en febrero, pero desde entonces inició una tendencia descendente. Entre enero y octubre, la reducción acumulada fue de 386.000 jóvenes, mientras que en la comparación interanual la caída fue de 86.000 personas.

Pese a esta mejora, el fenómeno sigue teniendo un peso relevante en el mercado laboral juvenil. Las cifras del Dane muestran que una de cada cinco personas jóvenes en el país no estudia ni trabaja, lo que equivale al 20,6 % del total de esta población.

De los 11,17 millones de jóvenes que integran este grupo etario, 1,57 millones son mujeres ninis, lo que representa el 14,1 %, frente a 720.000 hombres, equivalentes al 6,5 %. La brecha de género continúa siendo uno de los rasgos estructurales más marcados de esta problemática.

En paralelo, el resto de los indicadores del mercado laboral juvenil también mostraron un comportamiento favorable en octubre. La tasa de ocupación de las personas entre 15 y 28 años se ubicó en 47 %, mientras que la tasa de desocupación fue de 14,7 %. En el caso de los ocupados, se trata del mejor registro desde diciembre de 2019, cuando el indicador alcanzó el 48,2 %. Por su parte, el nivel de desempleo juvenil fue el segundo más bajo observado en lo corrido de 2025.

¿En qué sectores laborales se ocupan los jóvenes en Colombia?

En términos absolutos, 5,25 millones de jóvenes contaban con algún tipo de ocupación en octubre. El comercio y la reparación de vehículos se consolidaron como la principal fuente de empleo para esta población, con 969.000 jóvenes ocupados. Le siguieron las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que concentraron 755.000 empleos juveniles, y las industrias manufactureras, con 613.000 personas.

Aunque la reducción en el número de ninis representa una señal positiva para el mercado laboral y educativo del país, las cifras dejan claro que el desafío sigue siendo de gran magnitud, especialmente para las mujeres jóvenes, que continúan concentrando la mayor parte de esta población.

