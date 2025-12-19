Los hechos de violencia que empañaron el fútbol colombiano en 2025

El fútbol colombiano cerró esta temporada no solo con campeones y cifras deportivas, también con una preocupante serie de episodios de violencia que han afectado la integridad de hinchas, jugadores, policías y la imagen misma del balompié nacional.
Las continuas campañas de fútbol de paz cada vez que hay un partido de alto calibre por parte de los jugadores o las recomendaciones de las autoridades y de los medios de comunicaciones siguen quedando en vano.
La culminación de estos hechos fue la final de la Copa BetPlay (Copa Colombia), pero los actos violentos empezaron mucho antes y se repitieron en distintos escenarios del país durante el año.