Helicóptero con cuatro ocupantes se accidentó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en el Valle: esto se sabe

Un helicóptero de la empresa Delta Helicópteros S.A.S. se accidentó en inmediaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle del Cauca.

La aeronave, un modelo Bell 206L3, llevaba a bordo a cuatro personas: un tripulante y tres pasajeros. Dos de ellos resultaron heridos y fueron atendidos por organismos de emergencia en la terminal aérea en horas de la mañana de este lunes 1 de septiembre.

El incidente obligó a una suspensión temporal de las operaciones del aeropuerto, que presta servicio a la ciudad de Cali, al Valle del Cauca y a buena parte del suroccidente del país.

Posteriormente, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil confirmó que las operaciones se normalizaron, aunque hizo un llamado a los pasajeros a mantenerse en contacto con sus aerolíneas por posibles cambios en sus vuelos.

“Se registró un incidente con un helicóptero en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. La operación en la terminal sigue con normalidad”, indicó la Aeronáutica Civil en un comunicado, en el que también precisó que avanza en los procesos técnicos para esclarecer las causas del accidente.