Gobernación de Antioquia había pedido en junio refuerzo de seguridad en vereda de Amalfi donde tumbaron helicóptero

Luego del ataque por parte de las disidencias de las Farc al helicóptero de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en la vereda El Toro, de Amalfi, que dejó 12 policías muertos y otros cuatro lesionados, la Gobernación de Antioquia informó que en junio de este año le había pedido al Gobierno Nacional que reforzara la seguridad en este sector por los casos de orden público que se estaban presentando.
De acuerdo con una carta enviada por el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, el pasado 4 de junio, allí le manifestaba la situación crítica que se vivía en esta vereda y cuyo detonante en ese tiempo fue la desaparición del presidente de la Junta de Acción Comunal dos días antes.