Helicóptero se accidentó en el aeropuerto que sirve a Cali

Este lunes, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira fue escenario de un incidente con un helicóptero de Delta Helicópteros S.A.S., modelo Bell 206L3. La aeronave, que se encontraba aterrizando, sufrió lo que parece ser una falla mecánica, dejando dos de sus cuatro ocupantes heridos. El suceso provocó una suspensión temporal de las operaciones aéreas, que posteriormente fueron normalizadas por la Aeronáutica Civil. Coincidentemente, este mismo día la Aeronáutica Civil asumió oficialmente la operación pública del aeropuerto tras 25 años, anunciando inversiones significativas para su mantenimiento y desarrollo, y reiterando su compromiso con la seguridad operacional y el progreso regional.