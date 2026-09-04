Rusia pide reanudar reparación de helicópteros Mi-17 y cuestiona gestión de Petro: “No brindaron solución alguna”

En medio de cuestionamientos por el estado de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional, la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia se pronunció mediante un comunicado de prensa sobre la situación actual de estas aeronaves. En el documento, la representación diplomática reiteró que Rusia siempre ha mostrado disposición para garantizar a las autoridades colombianas la reparación y el mantenimiento necesarios de estos equipos. El comunicado también es directo y crítico con la administración del expresidente Gustavo Petro. Según la Embajada, los intentos del Gobierno de Gustavo Petro por recuperar la operatividad de los helicópteros parados, recurriendo a contratistas de terceros países que no contaban con autorización, no resolvieron el problema. Y que, por el contrario, expusieron al Estado al riesgo de perder millonarios recursos y terminaron en procesos penales contra algunos de los involucrados.

“Los fallidos intentos del Gobierno anterior de recuperar la operatividad de los helicópteros parados con ayuda de contratistas no autorizados de terceros países no brindaron solución alguna, resultaron en el riesgo de pérdida de enormes recursos financieros y conllevaron procesos penales contra los involucrados”, señaló la Embajada rusa.

Y añadió: “Además, debido a la presente situación, están en entredicho las grandes sumas de dinero invertidas en la compra de los helicópteros, así como los recursos destinados a la construcción del centro de reparación y mantenimiento de los Mi-17 en Tolemaida, proceso que nunca se finalizó (el valor total de los fondos gastados en el proyecto offset alcanza casi 90 millones de dólares estadounidenses)”.

La imputación a un exfuncionario de Petro

Sobre quién puede intervenir las aeronaves, el comunicado es claro y dice que las únicas compañías autorizadas para prestar servicios de reparación de alta calidad y con garantía para los Mi-17 son las certificadas directamente por el fabricante, en este caso el Centro Nacional de Fabricación de Helicópteros M.L. Mil y N.I. Kamov. La Embajada cierra el documento reafirmando su disposición para reanudar la cooperación bilateral en este asunto. No obstante, este pronunciamiento se inscribe en una disputa que se ha extendido por varios años. Justamente, a finales de julio de este año, Fiscalía le imputó cargos a un exviceministro de Defensa del gobierno Petro por su papel en el contrato relacionado con estos helicópteros. Se trata de Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional durante el gobierno de la administración pasada. El ente acusador le imputó ocho delitos.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el entonces funcionario habría intervenido de forma irregular en las fases de planeación y ejecución del proceso sin contar con la competencia funcional requerida. Según los elementos materiales probatorios, el exviceministro ordenó presuntamente adelantar la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense, la cual no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera exigidas. Es por eso que, detrás de esta maniobra contractual, suscrita el pasado 31 de diciembre de 2024 por un valor global de 32 millones de dólares, la Fiscalía y demás autoridades comenzaron una investigación exhaustiva sobre los contratos. Lea también: Imputan por ocho delitos a Luis Edmundo Suárez, exviceministro de Defensa de Petro, por direccionar contrato millonario de helicópteros rusos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: