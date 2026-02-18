El primo de Kevin Acosta también padece hemofilia, ¿cuánto lleva sin medicamentos?

Eithan Sebastián Barrera, un bebé de dos años con hemofilia A severa, completa más de dos meses sin recibir su tratamiento vital por parte de la Nueva EPS. Su caso se parece al de su primo Kevin Acosta, quien se ha convertido esta semana en la cara de la crisis del sistema de salud.
Mayerly Acevedo, la madre de Eithan Sebastián, contó que su hijo no recibe los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad desde el pasado 18 de diciembre. En diálogo con Noticias RCN, dijo que la IPS que les entregaba los medicamentos dejó de hacerlo tras la finalización del contrato con la Nueva EPS.