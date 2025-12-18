59 heridos, incluidos siete policías, tras violentos disturbios en la final Nacional vs. Medellín

Un total de 59 personas heridas, entre ellas siete uniformados de la Policía, dejó la jornada de violencia registrada tras la final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, disputada en el Estadio Atanasio Girardot. Así lo confirmaron las autoridades luego de los desmanes ocurridos en la tribuna norte del escenario deportivo.

Los heridos se produjeron en medio de enfrentamientos entre hinchas, luego de que seguidores del DIM derribaran vallas de seguridad y lanzaran objetos tanto a la tribuna como al campo de juego, una situación que obligó a la intervención del personal de logística y de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Varios de los lesionados fueron atendidos por golpes, contusiones y efectos de artefactos pirotécnicos.