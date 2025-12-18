x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

59 heridos, incluidos siete policías, tras violentos disturbios en la final Nacional vs. Medellín

La final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín terminó marcada por la violencia: 59 personas resultaron heridas, entre ellas siete policías, luego de disturbios protagonizados en la tribuna norte del Estadio Atanasio Girardot.

  • Los desmanes registrados en el estadio Atanasio Girardot dejaron un saldo de 59 personas heridas, entre ellas siete policías, tras la final entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. FOTO: Camilo Suárez.
    Los desmanes registrados en el estadio Atanasio Girardot dejaron un saldo de 59 personas heridas, entre ellas siete policías, tras la final entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. FOTO: Camilo Suárez.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 45 minutos
bookmark

Un total de 59 personas heridas, entre ellas siete uniformados de la Policía, dejó la jornada de violencia registrada tras la final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, disputada en el Estadio Atanasio Girardot. Así lo confirmaron las autoridades luego de los desmanes ocurridos en la tribuna norte del escenario deportivo.

Los heridos se produjeron en medio de enfrentamientos entre hinchas, luego de que seguidores del DIM derribaran vallas de seguridad y lanzaran objetos tanto a la tribuna como al campo de juego, una situación que obligó a la intervención del personal de logística y de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Varios de los lesionados fueron atendidos por golpes, contusiones y efectos de artefactos pirotécnicos.

Noticia en desarrollo....

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida