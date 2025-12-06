Hermana y madre de Falcao García fueron víctimas de un intento de robo en la vía Chía-Bogotá: “Con pistola en mano”

La delicada situación de seguridad que atraviesa la capital colombiana escaló nuevamente esta semana hasta afectar recientemente el círculo familiar del reconocido futbolista Radamel Falcao García. Le puede interesar: Disidencias de las Farc atacaron estación de policía en Tesalia, Huila: policías respondieron y evitaron robo de un banco Mientras en la ciudad aún lamentan el reciente asesinato del joven Jean Claude Bossard en el norte de Bogotá, una nueva denuncia de intento de robo sacudió el orden público, esta vez con Michelle García Zárate, hermana menor del ‘Tigre’, como protagonista. Según la denuncia, todo habría ocurrido en la autopista que conecta los municipios de Chía y Bogotá, una vía conocida por sus recurrentes congestiones vehiculares. Michelle García se movilizaba junto a su madre, Carmenza Zárate, cuando se vieron “atrapadas” en el denso tráfico.

“A mi mamá y a mí, literalmente, hace 3 días intentaron atracarnos con pistola en mano... Yo soy muy analítica y estoy revisando a los alrededores siempre”, comenzó diciendo la hermana del exjugador de Millonarios.

Un arma en medio del tráfico vehicular

En un punto donde la movilidad obligó la detención completa del vehículo, un hombre que simulaba ser un transeúnte se acercó con el propósito de despojarlas de sus pertenencias. La también deportista detalló la tensa secuencia a través de redes sociales. “Mi mamá vive en Chía. Salimos a eso de las cinco y cincuenta de la tarde, íbamos en una avenida principal donde había tráfico y tuvimos que detenernos”, relató la joven el pasado jueves 4 de diciembre por medio de sus historias de Instagram.

La denuncia de Michelle, hermana de Falcao. FOTO: Tomada de redes sociales @michgarciaz

Luego ella dijo haber notado a un sujeto que le pareció raro por su actitud sospechosa, por lo que dijo: “vi a un señor que estaba como en la avenida esperando un bus, pero muy sobre la avenida. Entonces, veo que tenía como las manos como, no sé, raras”. El riesgo del momento se confirmó cuando el delincuente desenfundó un arma de fuego. “Pasa una moto y el tipo le saca una pistola y yo: ‘Oh, my God, Cristo Jesús bendito, acá fue’”, señaló García Zárate, quien logró reaccionar a tiempo.

La rápida reacción y el escape en la vía

De acuerdo con Michelle, el atacante se dirigió al automóvil y les apuntó directamente. No obstante, en un instante de disminución del tráfico, Michelle García aceleró, logrando evadir al asaltante. La hermana del futbolista agradeció que también un desconocido a bordo de una motocicleta intervino involuntariamente, aprovechando un pequeño momento para hacer una maniobra que sirvió para escapar. “Yo acelero y venía como una moto también que iba a atropellar al ladrón, entonces el man como que se retrocede y pudimos escapar”, detalló la deportista, dejando un mensaje de alerta a toda la ciudadanía con su denuncia.

“Gracias a la protección de Dios lo podemos contar hoy y no nos pasó nada; pero, por poco, o nos pegan un tiro y pasa una tragedia o nos roban el carro”, concluyó, tras lo ocurrido el pasado 1 de diciembre.

El debate sobre la seguridad tras la muerte de Jean Claude

Este intento de robo se suma a la ola de violencia e inseguridad, poniendo de relieve el debate sobre las medidas judiciales para enfrentar la delincuencia. La propia Michelle García compartió su experiencia días después del homicidio de Jean Claude Bossard, en el que se vio involucrado un menor de 16 años.

La hermana y madre de Falcao García. FOTO: Tomada de redes sociales @michgarciaz

Sobre ese caso, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó la celeridad con la que el joven, capturado por el homicidio, fue dejado en libertad anteriormente tras verse implicado en otros delitos. “Esto nos debe llevar a una reflexión, que esta es una persona que ya había sido capturada por un delito en el cual, según la tipificación del mismo, probablemente ocurrió violencia y amenaza con algún tipo de arma a la víctima”, señaló el mandatario.

#mrpercolombia🌎 ♬ sonido original - Mr.Per.Latinoamerica 🌎 @mr.per.latinoamerica Michelle García Zárate contó en sus redes sociales como fueron los momentos de angustia que vivió junto a su mamá el pasado 1 de diciembre, en un sector de la capital. “A mi mamá y a mí, literal hace 3 días, intentaron atracarnos con pistola en mano. Gracias a la protección de Dios, lo podemos contar hoy y no nos pasó nada”, mencionó inicialmente. #mrperlatinoamerica🌎