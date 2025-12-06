Hermana y madre de Falcao García fueron víctimas de un intento de robo en la vía Chía-Bogotá: “Con pistola en mano”

La delicada situación de seguridad que atraviesa la capital colombiana escaló nuevamente esta semana hasta afectar recientemente el círculo familiar del reconocido futbolista Radamel Falcao García.
Mientras en la ciudad aún lamentan el reciente asesinato del joven Jean Claude Bossard en el norte de Bogotá, una nueva denuncia de intento de robo sacudió el orden público, esta vez con Michelle García Zárate, hermana menor del ‘Tigre’, como protagonista.
Según la denuncia, todo habría ocurrido en la autopista que conecta los municipios de Chía y Bogotá, una vía conocida por sus recurrentes congestiones vehiculares. Michelle García se movilizaba junto a su madre, Carmenza Zárate, cuando se vieron “atrapadas” en el denso tráfico.