El hermano de “Mordisco” era buscado por homicidio de exFarc.

Mientras el jefe de las disidencias de las Farc conocidas bajo el nombre de Estado Mayor Central, alias ‘Iván Mordisco’, señala al gobierno del presidente Gustavo Petro de tomar a su familia como “botines de guerra”, la justicia tiene documentados indicios sobre un presunto crimen en el que habría participado su hermano Luis Hernando Vera Fernández (alias “Mono Liso”).
A “Mordisco” —cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández— se le leyó enojado con Petro en una carta que publicó este fin de semana, luego de que se confirmara la captura del hermano del líder disidente, quien tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio expedida por la Fiscalía 176 de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (DECOC) en Bogotá.
En la misiva que publicó en redes sociales dijo que el gobierno Petro se fue de frente contra su familia y los tomó como “botines de guerra”; además, responsabilizó al Presidente de que los miembros de su familia “vivan o mueran”.
“Iván Mordisco” señaló al Jefe de Estado de conocer “poco de revolución” y le expresó que “los revolucionarios no luchamos por la familia, luchamos y entregamos la vida por la liberación de los pueblos y en esta lucha se triunfa o se muere”. Sin embargo, a pesar de esta reacción del comandante disidente —quien dijo no creer en la justicia colombiana, pero confiar en “la justicia revolucionaria”—, lo cierto es que los documentos y piezas probatorias que tiene la Fiscalía apuntan a que “Mono Liso” podrá ser cualquier cosa menos un perseguido por algo o alguien.