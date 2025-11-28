x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“No he sido capaz de ver los videos”: hermano de Jaime Esteban Moreno reveló cómo su familia se enteró de la tragedia

Según el hermano del estudiante de 20 años, la expectativa de justicia es lo que mantiene la esperanza de su familia en el caso que conmocionó al país.

  • David Moreno, hermano de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que falleció tras recibir una fuerte golpiza, habló sobre la tragedia. FOTO: Captura video de redes sociales y cortesía
    David Moreno, hermano de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que falleció tras recibir una fuerte golpiza, habló sobre la tragedia. FOTO: Captura video de redes sociales y cortesía
  • Juan Carlos Suárez Ortiz, fue señalado como uno de los responsables de la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo en Bogotá. FOTO: Captura video de redes sociales y Policía Nacional
    Juan Carlos Suárez Ortiz, fue señalado como uno de los responsables de la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo en Bogotá. FOTO: Captura video de redes sociales y Policía Nacional
  • La fiesta donde estuvo Jaime antes de morir fue en un bar/discoteca que se llama Before Club. FOTO: Captura video de redes sociales
    La fiesta donde estuvo Jaime antes de morir fue en un bar/discoteca que se llama Before Club. FOTO: Captura video de redes sociales
  • La familia de Jaime Esteban Moreno espera justicia en el caso de la muerte del estudiante de 20 años. FOTO: El Colombiano
    La familia de Jaime Esteban Moreno espera justicia en el caso de la muerte del estudiante de 20 años. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 minutos
bookmark

David Moreno, hermano de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que falleció tras recibir una fuerte golpiza en la madrugada del pasado 31 de octubre, tras salir de una fiesta de Halloween, rompió el silencio y reveló cómo su familia se dio cuenta de la tragedia.

Le puede interesar: Centro Democrático reveló la forma en que elegirá a sus candidatos presidenciales: ya definió encuestadoras

En su relato, detalló los momentos previos y posteriores al ataque que, según sus palabras, dejó a su hermano en “un estado de indefensión”, dijo en entrevista con La FM. David Moreno recordó que el 30 de octubre fue la última vez que vio a su hermano antes de la agresión.

Juan Carlos Suárez Ortiz, fue señalado como uno de los responsables de la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo en Bogotá. FOTO: Captura video de redes sociales y Policía Nacional
Juan Carlos Suárez Ortiz, fue señalado como uno de los responsables de la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo en Bogotá. FOTO: Captura video de redes sociales y Policía Nacional

La última noche en casa y angustia familiar

David contó que compartieron unos minutos en casa antes de que Jaime estudiara y luego saliera hacia la celebración de Halloween. El hermano describió la ausencia como difícil de asimilar: “Nunca pensé que fuera la última vez”, en referencia al breve saludo de despedida.

La familia se enteró de lo ocurrido alrededor de las 3:30 a. m. David relató la intensa madrugada que vivieron: un amigo les notificó con un mensaje simple (“estamos en el hospital”), que Jaime había sido golpeado.

La madre del joven se encontraba angustiada porque el teléfono de Jaime aparecía apagado. David confesó que apenas pudo dormir, pues a la preocupación por la agresión se sumaba el recuerdo de que su hermano le temía a los procedimientos médicos.

La fiesta donde estuvo Jaime antes de morir fue en un bar/discoteca que se llama Before Club. FOTO: Captura video de redes sociales
La fiesta donde estuvo Jaime antes de morir fue en un bar/discoteca que se llama Before Club. FOTO: Captura video de redes sociales

La investigación se centra en la “determinadora” del ataque

Respecto al avance del proceso judicial, los abogados Camilo Rincón y Francisco Bernate señalaron que la Policía asistió al joven en el lugar y realizó capturas en flagrancia. El abogado Rincón afirmó que existen elementos que apuntaron a la presunta participación de Paola Fernández como determinadora del hecho.

Asimismo, destacó que, según los registros, “ella venía gritando y determinando el ataque”. Por su parte, el abogado Bernate agregó que una quinta persona, cuya identidad es clave, está siendo buscada para esclarecer completamente lo sucedido.

El “ángel” protector de Jaime, en medio del dolor de la familia

David Moreno también tuvo palabras para Juan David Cárdenas, amigo de Jaime Esteban, a quien describió como un “ángel” por su intento de proteger a su hermano durante la agresión, tal y como se ve en los videos.

Explicó que el testimonio de Juan David ha sido determinante para el proceso que ha sido bastante “complejo”. A pesar de la relevancia de las pruebas, David afirmó que él mismo ha evitado ver el material probatorio del caso.

“No he sido capaz de ver los videos”, para no conservar esa imagen final de su hermano tirado en el asfalto. También mencionó que Juan David enfrenta dificultades emocionales tras lo ocurrido, pero que está intentando continuar con su vida y estudios.

La familia de Jaime Esteban Moreno espera justicia en el caso de la muerte del estudiante de 20 años. FOTO: El Colombiano
La familia de Jaime Esteban Moreno espera justicia en el caso de la muerte del estudiante de 20 años. FOTO: El Colombiano

Finalmente, David reiteró que la expectativa de justicia es el principal apoyo que sostiene a su familia, especialmente a su madre, mientras intentan sobrellevar la ausencia de Jaime, quien era “disciplinado, con planes de intercambio y una maestría en ciberseguridad”.

También le puede interesar: Embajada de China dice que ciudadano fotografiado con alias Calarcá fue engañado y es inocente: esta es su defensa

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida