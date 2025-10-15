Bolillo Gómez dice que la no clasificación de El Salvador al Mundial no es su culpa, ¿entonces de quién?

El seleccionador de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez, rechazó cualquier responsabilidad tras la derrota ante Guatemala, lo que deja al equipo con pocas posibilidades de clasificar al Mundial de 2026.
“Aquí nos pueden señalar a nosotros, pueden señalar a los jugadores, a la selección, pero el problema no está ni en nosotros ni en la selección, el problema es más de fondo”, dijo el “Bolillo” Gómez en conferencia de prensa.
“Hace veintipico de años que no se va a ningún Mundial, nosotros llevamos aquí seis meses y no somos culpables de no ir al Mundial, no somos culpables de lo que está viviendo la selección”, agregó.