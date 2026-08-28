Ingeniero del Dagrd, que ayudó a diagnosticar edificios enfermos de Medellín, será nuevo subdirector nacional de la Ungrd

No es un secreto que Medellín y Antioquia son modelo nacional en la gestión del riesgo y prevención de desastres. Hechos como el colapso del edificio Space y otros tantos a los que se les detectaron daños estructurales, y fueron evacuados salvando miles de vidas, han sido destacados también a nivel internacional.
Precisamente, Hernán Darío Díaz, uno de los profesionales que hizo parte del equipo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), encargado de diagnosticar las patologías y riesgo en esas estructuras, y ordenar la inmediata evacuación de los ocupantes, fue nombrado este viernes subdirector nacional de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).