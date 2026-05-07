Contralor Hernán Rodríguez advirtió al Gobierno Petro por presunta participación indebida en política

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó recientemente una contundente advertencia sobre la presunta participación indebida en política de altos funcionarios del Gobierno nacional, incluyendo al propio presidente Gustavo Petro.
Le puede interesar: EN VIVO: El 7 de agosto se acaba la ‘paz total’: Paloma, Claudia y Fajardo coinciden en que los diálogos de Petro con criminales fracasaron
Para el jefe del ente de control, la línea entre el ejercicio del cargo y la militancia política parece haberse desdibujado en el Ejecutivo. Según él, estas acciones vulneran las restricciones legales vigentes y ponen en duda la transparencia de la contienda electoral.