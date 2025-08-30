x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Este grupo de jugadores quiere reaccionar”: Hernán Torres, tras lograr su primera victoria con Millonarios, ¿lo sacará de la crisis?

Torres, quien regresó para enderezar el camino futbolístico del equipo azul de la capital, tuvo en su primer ciclo con Millonarios un total de 108 partidos, con un registro de 48 victorias, 28 empates y 32 derrotas.

  • El experimentado director técnico, de 64 años, regresó al banco azul luego de varios años de haber conseguido la estrella 14 en 2012. FOTO: Redes sociales @MillosFCoficial
    El experimentado director técnico, de 64 años, regresó al banco azul luego de varios años de haber conseguido la estrella 14 en 2012. FOTO: Redes sociales @MillosFCoficial
  • Jugadores de Millonarios en medio de la celebración de un gol. FOTO: Redes sociales @MillosFCoficial
    Jugadores de Millonarios en medio de la celebración de un gol. FOTO: Redes sociales @MillosFCoficial
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 5 minutos
bookmark

Millonarios, un equipo que ha sufrido a lo largo del semestre a raíz de una seria crisis futbolística que sufrió con David González, logró su primera victoria en la era de Hernán Torres ante Águilas Doradas 2-1 de visitante, en un triunfo que no solo sumó tres puntos, sino que representa una dosis de aliento.

Le puede interesar: “Estoy agradecido con el país”: Dayro Moreno habló tras su convocatoria a la Selección y así le respondieron en redes

El partido ante el conjunto antioqueño no fue sencillo, ya que el equipo embajador se vio abajo en el marcador, pero demostró la garra suficiente para sobreponerse y darle vuelta al resultado con un gol decisivo de Juan Carlos Pereira.

El nuevo estratega, con la prudencia que lo caracteriza, destacó el esfuerzo y la actitud de sus jugadores por encima de todo en medio de la rueda de prensa tras el encuentro.

“Cuando uno gana siempre, el balance va a ser positivo, más con el esfuerzo y actitud de nuestros jugadores, el deseo de salir de esta situación que estamos viviendo, lo consiguieron, el mérito es todo de ellos”, afirmó Torres en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Jugadores de Millonarios en medio de la celebración de un gol. FOTO: Redes sociales @MillosFCoficial
Jugadores de Millonarios en medio de la celebración de un gol. FOTO: Redes sociales @MillosFCoficial

Un primer paso hacia la recuperación futbolística

Pese a las dificultades, Torres no ocultó su optimismo. El entrenador cree que, aunque todavía falta mucho por mejorar, el equipo ha dado el primer paso para reencontrarse con su identidad para salir de la crisis futbolística en la que se encuentran.

Lo más valioso para él es el orden que el equipo ha mostrado en defensa, una de sus prioridades desde que asumió el cargo. “Lo que más rescato es el orden sin balón. Siempre estuvimos ordenados y fuimos comprometidos”, señaló.

Al ser consultado sobre el “ADN” que busca implementar, el técnico fue claro: el mensaje apenas está empezando a entenderse entre sus jugadores. “Si hemos tratado de transmitir un mensaje, lo estamos empezando a aplicar y esperamos se consolide. Se ha ganado, pero todavía nos falta mucho para ser el equipo grande que todo Colombia conoce”, manifestó.

Para el estratega, el camino a seguir adelante, se construye a partir de pequeños logros. “Hemos dicho que vamos con metas cortas”, explicó, enfatizando que la recuperación del equipo es un proceso gradual.

La tarea pendiente: más ideas y goles

A pesar de la victoria, Torres no pasó por alto las deficiencias que aún aquejan a Millonarios. Según el técnico, el principal desafío es la finalización. El equipo crea oportunidades, pero le falta la contundencia necesaria para concretarlas.

“La finalización, eso nos falta, nos falta generar más ideas en ataque”, reconoció, aunque se apresuró a destacar la actitud del plantel. “No puedo desconocer el esfuerzo de mis jugadores, el jugador de Millonarios quiere salir adelante y eso es lo que más rescato”, concluyó.

También le puede interesar: Video | “Para escribir la última página hay que volver al primer capítulo”: Adrián Ramos regresó a América de Cali para retirarse

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida