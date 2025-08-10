Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, se fue contra Petro: “Con el Perú no te metas”

Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro en medio de la tensión diplomática entre Colombia y Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa en el río Amazonas.
El pronunciamiento de Fujimori se produjo luego de que el gobierno de Perú protestara formalmente ante Colombia por la incursión de un avión militar colombiano que habría sobrevolado la isla.
Por lo tanto, la política peruana se fue contra Petro, quien hace unos días desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla en medio de la celebración de la Batalla de Boyacá en Leticia.
“El Perú no caerá en las cortinas de humo del guerrillero Gustavo Petro. No hay conflicto entre nuestros pueblos; el único es el que él inventa. Nuestra soberanía permanecerá y nuestro cariño al pueblo hermano de Colombia, con quienes nos unen años de paz, es inquebrantable”, aseguró Keiko en una publicación de X este sábado.