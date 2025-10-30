Hija de Gloria y Emilio Estefan fue atacada por su novia con un teléfono en Miami

La hija menor de Gloria y Emilio Estefan, Emily Estefan, resultó herida tras una discusión con su pareja, la escritora y productora Gemeny Hernández, en su casa en Miami. El incidente ocurrió el pasado martes 28 de octubre y terminó con la detención de Hernández por parte de la policía local.
Según documentos judiciales citados por medios como People y TMZ, Hernández enfrenta cargos por robo con violencia y agresión leve. La pelea habría comenzado por la disputa de un teléfono móvil perteneciente a Estefan. De acuerdo con el informe policial, ambas forcejearon hasta caer al suelo, momento en el que Estefan sufrió un golpe en la cabeza con el dispositivo, lo que le dejó un hematoma en el ojo y rasguños en el cuello.