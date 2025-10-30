x

Hija de Gloria y Emilio Estefan fue atacada por su novia con un teléfono en Miami

Emily Estefan resultó herida tras una discusión con su novia, Gemeny Hernández, quien fue detenida por la policía y enfrenta cargos por robo con violencia y agresión.

  • Emily Estefan y Gemeny Hernández, pareja desde 2016, conducen el pódcast In Our Own World y habían asistido juntas a eventos recientes en Madrid y Miami. FOTO: @emily_estefan vía Instagram.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 7 minutos
bookmark

La hija menor de Gloria y Emilio Estefan, Emily Estefan, resultó herida tras una discusión con su pareja, la escritora y productora Gemeny Hernández, en su casa en Miami. El incidente ocurrió el pasado martes 28 de octubre y terminó con la detención de Hernández por parte de la policía local.

Según documentos judiciales citados por medios como People y TMZ, Hernández enfrenta cargos por robo con violencia y agresión leve. La pelea habría comenzado por la disputa de un teléfono móvil perteneciente a Estefan. De acuerdo con el informe policial, ambas forcejearon hasta caer al suelo, momento en el que Estefan sufrió un golpe en la cabeza con el dispositivo, lo que le dejó un hematoma en el ojo y rasguños en el cuello.

Tras el altercado, Emily Estefan llamó a los servicios de emergencia, que detuvieron a Hernández en el lugar. La mujer fue trasladada al centro correccional Turner Guilford Knight y compareció ante un juez al día siguiente, donde se le impuso una fianza de 3.000 dólares y la obligación de volver a corte en los próximos días. Aunque reconoció su participación en el incidente, negó haber tenido intención de apropiarse del teléfono.

Gemeny Hernández, pareja de Emily Estafan, detenida tras el altercado. FOTO: Miami Dade County
Durante la audiencia, Estefan se negó a solicitar una orden de alejamiento. No quiero solicitar ninguna orden de alejamiento. La quiero y creo que lo mejor para las dos es tomarnos un tiempo. Pero ella no se merece estar en la cárcel”, declaró ante la jueza.

Conozca: Después de 18 años, Gloria Estefan vuelve a cantar en español con Raíces, su nuevo álbum

Por ahora, ni Emily ni sus padres, Gloria y Emilio Estefan, se han pronunciado públicamente sobre el caso. Una orden temporal de alejamiento fue impuesta hasta el juicio.

Emily Estefan, de 30 años, y Gemeny Hernández, de 31, mantenían una relación desde 2016. Ambas colaboran en el pódcast In Our Own World y suelen participar juntas en eventos y causas sociales. Apenas unas semanas antes del incidente, habían asistido juntas a un homenaje en Madrid a Gloria Estefan y a un concierto en Miami.

Utilidad para la vida