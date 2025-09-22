Hija de Jorge Hernando Uribe pide a su tío que cuente la verdad: “El mejor hermano del mundo y lo matas”

El país permanece consternado por el posible caso de fratricidio que habría cometido Juan Carlos Uribe Bejarano contra Jorge Hernando, un empresario de 74 años que desapareció el 6 de abril y once días después fue hallado semicalcinado y desmembrado al interior de una vivienda ubicada en la vereda El Estero, corregimiento de Navarro, zona rural de Cali.
La reciente captura de Juan Carlos, un reconocido administrador de hotelería, exmodelo y jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, dejó aterrada a la familia Uribe Bejarano, especialmente a Alejandra, la hija de Jorge Hernando, quien le pide a su tío que diga la verdad de lo que pasó aquel domingo de almuerzo en un restaurante ubicado en la capital colombiana.