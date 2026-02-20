Congresista Ángela Vergara habla tras la detención de su hijo por ICE en EE. UU.: “Fueron 17 días de silencio”

La congresista Ángela Vergara atraviesa un difícil momento tras la detención de su hijo Rafael, de 22 años, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Luisiana, Estados Unidos.

La representante a la Cámara por el Partido Conservador permaneció 17 días en silencio intentando comprender las razones por las cuales su hijo se encuentra retenido y sin la posibilidad de explicar su situación legal en ese país. La noticia de su captura le llegó cuando ella finalizaba su jornada legislativa como líder del departamento de Bolívar, Colombia.

“Llevo semanas viviendo lo que miles de colombianos han sufrido este último año: mi hijo retenido por ICE en EE. UU., condiciones duras, miedo, incertidumbre y un desgaste emocional profundo. Él, como la gran mayoría, jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito y se encontraba en el país de manera legal, con fecha asignada para su audiencia dentro de su proceso de asilo. Vivía en el exilio, expresó con dolor la congresista.