“Gracias a Dios solo fue un susto”: hijo de Kaleth Morales tras sufrir accidente vial con su agrupación en el Cesar

La agrupación liderada por Samuel Morales —hijo del emblemático vallenato Kaleth Morales— sufrió un accidente este domingo 12 de octubre mientras se desplazaba por el municipio de San Alberto, en el departamento del Cesar.
Según el mánager del grupo, Ricardo Rodríguez, aunque el vehículo resultó con daños visibles la cabina, no hubo heridos graves y todos los miembros del equipo están en buen estado de salud. Para no comprometer su agenda, cambiaron de transporte y continuaron su camino hacia Santa Marta, donde su presentación estaba programada dentro del Festival Mar de Acordeones.