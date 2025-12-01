Joaquín Guzmán López, otro hijo de ‘El Chapo’, se declaró culpable por narcotráfico en EE. UU.

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del célebre narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable este lunes 1 de diciembre de cargos de narcotráfico ante un tribunal estadounidense, meses después de que su hermano Ovidio llegara a un acuerdo judicial similar, informaron medios locales. Le puede interesar: Asia devastada: más de mil muertos tras catastróficas inundaciones en Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Malasia El acusado compareció ante un tribunal federal de Chicago a primera hora de la tarde de este lunes y cambió su declaración anterior en el caso, según el Chicago Tribune.

Tras su detención en Texas en julio de 2024, Guzmán López había negado ser culpable de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego en el seno del cartel de Sinaloa. La justicia estadounidense lo acusa de haber formado con sus tres hermanos la facción del cartel conocida como “Los Chapitos”. Ese grupo retomó las actividades del ‘Chapo’, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019. La policía detuvo a Guzmán López, de 39 años, después de que aterrizara en Texas en una avioneta con el cofundador del cartel, Ismael “el Mayo” Zambada.

El secuestro de Zambada para colaborar y tener “cierta indulgencia”

Al declararse culpable, Guzmán López confirmó por primera vez que había engañado a Zambada para secuestrarlo, diciéndole que necesitaba ayuda para resolver una disputa, indicó el Chicago Tribune. El hijo de ‘El Chapo’ admitió en su declaración de culpabilidad que había raptado a Zambada, entonces uno de los hombres más buscados del mundo, “con la esperanza” de obtener cierta indulgencia por parte del gobierno estadounidense, añadió el diario. Estados Unidos negó haber participado en el plan para llevar a Zambada a su territorio. Pero el fiscal federal adjunto Andrew Erskine señaló que, a cambio de la cooperación continua de Guzmán López, los fiscales recomendarán una pena inferior a la cadena perpetua obligatoria, de acuerdo con el periódico.

Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, decidieron hacer negociaciones para colaborar con las autoridades de Estados Unidos. FOTO: DEA y Cortesía