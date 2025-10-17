x

Hijo de Gustavo Angarita revela cómo fueron los últimos días del actor: “tuvimos unos últimos días muy bonitos”

El hijo del reconocido actor destacó el trabajo de los médicos y lanzó una reflexión sobre el futuro de la actuación.

  • Gustavo Angaria Jr. habló de los últimos días junto a su padre, quien murió a sus 83 años en la mañana del viernes. Fotos: Colprensa
    Gustavo Angaria Jr. habló de los últimos días junto a su padre, quien murió a sus 83 años en la mañana del viernes. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 18 minutos
bookmark

La televisión colombiana y el mundo del teatro están de luto tras confirmarse este viernes la muerte del reconocido actor Gustavo Angarita, quien falleció luego de una larga lucha contra un cáncer. Su hijo reveló cómo fueron los últimos días del experimentado artista.

Gustavo Angarita Jr., quien también se desempeña como actor, contó en una entrevista para Mañanas Blu sobre los últimos días de su padre, quien desde días atrás ya estaba presentando complicaciones de salud.

Lea también: Murió Gustavo Angarita, uno de los actores más queridos de la televisión en Colombia

No sufrió, qué berraquera estos médicos, una cosa increíble como se portaron. Fue maravilloso el tratamiento que recibió, no sufrió absolutamente nada”, expresó Angarita Jr. ante el medio radial, agregando que pese a los problemas de la enfermedad de su padre pasaron “unos últimos días muy bonitos”.

Sobre su trabajo artístico, reveló que el experimentado artista “actuó hasta la semana pasada”. “Era un Smartfilm, pero la última película la hicimos nosotros”, subrayó.

El fin de una era

Como si fuera una premonición, el hijo de Gustavo Angarita concedió una entrevista meses atrás para la revista Vea. Allí, mientras el hoy fallecido actor estaba hospitalizado por una fase avanzada del cáncer que padecía, Angarita Jr. habló sobre el olvido institucional que había hacia los actores veteranos que se habían destacado en la televisión nacional.

“Es el comienzo del fin de una era”, expresó en aquella ocasión, agregando una crítica a los actores actuales. “Después de los aplausos viene el silencio, y ahorita estamos en una era de silencio. No hay mucha gente a la que podamos aplaudir”, sostuvo Angarita Jr. ante la revista.

“Cuando se vayan actores como él, ¿quién los va a reemplazar? En este momento no hay nadie quien los vaya a reemplazar, eso me tiene muy triste”, concluyó el también actor.

Gustavo Angarita murió este viernes, 17 de octubre, en horas de la mañana, a sus 83 años. El artista -que estuvo en producciones como Tiempo de morir, Bolívar soy yo, La estrategia del caracol, El precio del silencio, El olvido que seremos, En los tacones de Eva, Chepe Fortuna y Los pecados de Inés de Hinojosa-, padecía un cáncer que le fue detectado en el mes de abril cuando ingresó a la Clínica Colombia para un chequeo médico.

Siga leyendo: Gustavo Angarita y sus inolvidables personajes en la televisión colombiana

