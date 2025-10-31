x

Hinchas del Deportivo Pereira bloquean vías de la ciudad exigiendo la salida de sus dirigentes

Tras el mal momento futbolístico y administrativo en donde incluso está en riesgo el reconocimiento deportivo del club, los aficionados del cuadro matecaña salieron a bloquear las principales vías de la ciudad.

  • Hinchas del Deportivo Pereira se tomaron la ciudad exigiendo la salida de sus directivos. Fotos: Colprensa y @Frandeportes_
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 46 minutos
La situación del Deportivo Pereira parece no tener mejoría, pues en contraste a lo vivido entre el 2022 y 2023 donde el club consiguió su primer título en el fútbol profesional e hizo una digna campaña en su primera participación de Copa Libertadores, las finanzas del equipo parecen desplomarse cada vez más.

Renuncias de jugadores y cuerpo técnico por la falta de pago de salarios y una sanción del Ministerio del Trabajo tienen al equipo de Risaralda al borde de la desaparición, algo que tiene furiosos a sus hinchas.

Lea también: Rafael Dudamel ya no es más el técnico del Deportivo Pereira

Por tal motivo, este viernes aficionados del Deportivo Pereira salieron desde horas de la mañana a bloquear algunas vías de la capital risaraldense en contra de los directivos.

Los puntos que han sido bloqueados han sido el viaducto César Gaviria Trujillo, la glorieta de Mercasa y las cercanías al Makro y la Fundación Autónoma de Las Américas. El servicio del Megabus y algunas rutas alimentadoras han tenido que suspender su servicio por el colapso de la movilidad.

La manifestación que hasta el momento se ha tornado pacífica busca que la dirigencia liderada por Álvaro López Bedoya, presidente del equipo, salga del club y que este sea vendido a otros dueños o a un grupo inversor, pues esta suele ser la salida a las crisis que enfrentan estas organizaciones del fútbol colombiano.

Dentro de los clubes que ya han sido vendidos a grupos inversores está La Equidad, el Atlético Huila y el más reciente, el Deportivo Cali, quien fue adquirido en un 85 % por el grupo IDC Network y quien no sólo pasaba por una crisis financiera sino que también le estaba huyendo al descenso.

¿Por qué los hinchas del Deportivo Pereira están molestos con su directivos?

En medio de su malestar, los hinchas recuerdan que López Bedoya, actual presidente del club, ya había estado al frente de este años atrás y que la situación del equipo terminó de forma similar, un equipo con deudas y perdiendo la categoría.

López Bedoya, quien estuvo preso en España por tráfico de drogas regreso al país para estar al frente del cuadro matecaña, sin embargo, al presuntamente evadir algunos impuestos, la Dian le embargó las cuentas al Deportivo Pereira, provocando que reaparecieran deudas a los jugadores.

Debido a esta situación, los futbolistas en modo de protesta no han entrenado y no han hecho presencia en los dos últimos partidos de la Liga BetPlay, por lo que el cuadro pereirano se ha presentado con los jugadores del plantel sub-20 a los encuentros ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto.

Siga leyendo: “Su familia o el equipo”: amenazaron a los directivos del Deportivo Pereira con pancartas colgadas en calles de la ciudad

