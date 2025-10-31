Hinchas del Deportivo Pereira bloquean vías de la ciudad exigiendo la salida de sus dirigentes

La situación del Deportivo Pereira parece no tener mejoría, pues en contraste a lo vivido entre el 2022 y 2023 donde el club consiguió su primer título en el fútbol profesional e hizo una digna campaña en su primera participación de Copa Libertadores, las finanzas del equipo parecen desplomarse cada vez más.

Renuncias de jugadores y cuerpo técnico por la falta de pago de salarios y una sanción del Ministerio del Trabajo tienen al equipo de Risaralda al borde de la desaparición, algo que tiene furiosos a sus hinchas.

Por tal motivo, este viernes aficionados del Deportivo Pereira salieron desde horas de la mañana a bloquear algunas vías de la capital risaraldense en contra de los directivos.

Los puntos que han sido bloqueados han sido el viaducto César Gaviria Trujillo, la glorieta de Mercasa y las cercanías al Makro y la Fundación Autónoma de Las Américas. El servicio del Megabus y algunas rutas alimentadoras han tenido que suspender su servicio por el colapso de la movilidad.