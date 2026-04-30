¿El hipopótamo en la sala?: el destino del animal que resume cuarenta años de historia colombiana

En 1980, Pablo Escobar abrió las puertas de su Hacienda Nápoles para exhibir libres, en un ambiente tropical, animales traídos de distintas partes del mundo. Allá, a poco más de ciento setenta kilómetros de Medellín, creó una versión excéntrica del arca de Noé. Por la descripción que hace Alonso Salazar en La Parábola de Pablo, la única biografía del capo del narcotráfico publicada hasta ahora, el lugar debió de ser legendario. Al alcance de la vista había “hermosas cacatúas negras, rinocerontes, camellos, jirafas, hipopótamos, elefantes negros, cebras, alces, flamingos, avestruces, caballos pura sangre, caballos medianitos y ponys traídos de Argentina, toros pequeños y unos monos que mandó soltar al monte porque olían a demonio”. En Colombia no había nada parecido.
Treinta y tres años después de la muerte del criminal en el techo de una casa del centro occidente de Medellín, la gente de Puerto Triunfo con la edad suficiente recuerda los recorridos de fin de semana por los predios de la hacienda. “Lo único que uno tenía que hacer para entrar era ir en el carro hasta el barrio que hoy se conoce como Santorini. Allá le pegaban una calcomanía al parabrisas. Ese era el pase para entrar a ver a los animales”, dijo una noche a finales de abril un cincuentón, sentado en la silla de la peluquería de su esposa. Bien mirada, la historia –como casi todo lo que pasa en Colombia– tiene el cromatismo del realismo mágico.
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De la lista de animales hecha por Salazar, el hipopótamo (Hippopotamus amphibius) es el único que con los años se ha convertido en una metáfora. A finales de la primera década de este milenio, los medios noticiosos del mundo publicaron una fotografía que cambió la percepción general respecto a los hipopótamos. En la imagen aparecen quince soldados del ejercito colombiano, la mayoría con el fusil terciado, flanqueando una masa negra, de casi tres toneladas de peso, reluciente por partes. Se trataba de Pepe, el único ejemplar que fue abatido durante el brevísimo periodo en el que el Ministerio de Ambiente permitió la caza del animal. La indignación de los animalistas tuvo la fuerza suficiente para que las autoridades se echaran para atrás.