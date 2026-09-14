Impugnan tutela que ordenó proteger a niños ante hipopótamos en Puerto Nare para ampliar protección a pescadores y habitantes

La tutela que permitió que un juez ordenara medidas urgentes para proteger a 23 estudiantes que se movilizan en canoas a motor por el río Nare fue impugnada. Norman Ferney Vélez Daza, uno de los promotores de la acción judicial, busca que las medidas no cobijen únicamente a los menores, sino también a los pescadores, operadores turísticos, familias ribereñas y demás personas que dependen del río para su sustento.

Vélez explicó que la impugnación fue presentada el 27 de agosto y que el objetivo es que las autoridades ambientales y administrativas se articulen para retirar, en el menor tiempo posible, al hipopótamo que permanece en el sector de Islitas, La Zona, Gaticos y otros puntos del río Nare.

“Hemos solicitado la articulación a las autoridades ambientales, al Ministerio de Medio Ambiente, al Departamento de Antioquia, que se articulen y apoyen al municipio de Puerto Nare para solucionar esta problemática”, señaló Vélez.

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La tutela inicial fue concedida por el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío y estableció varias órdenes para reducir el riesgo que enfrentan los estudiantes durante sus desplazamientos hacia las instituciones educativas rurales.

Entre las medidas está la obligación de que Corantioquia realice una valoración técnica del llamado “Grupo Nare”, el hipopótamo o grupo de hipopótamos que rondan la cuenca del río Nare en el sector de Islitas, y determine cuál es la medida de manejo “necesaria, eficaz, viable y proporcional” para estos animales. La corporación tendrá un mes para definir la acción y otro para ejecutarla.

El fallo no ordenó directamente sacrificar, capturar o trasladar a los hipopótamos. La decisión sobre el manejo quedó en manos de la autoridad ambiental.

Además, Corantioquia deberá instalar señalización preventiva en sectores como Puente de la Soná, Islitas, Canteras, Gaticos, La Pesca y La Coqueta. También deberá implementarse un sistema local de alerta temprana y una línea permanente para reportar la presencia de los animales.

La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Puerto Nare y la empresa de transporte fluvial también recibieron órdenes relacionadas con la seguridad de los estudiantes. Entre ellas está evaluar si medidas como una embarcación guía y la restricción de viajes nocturnos son suficientes para garantizar el transporte escolar.