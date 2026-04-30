Caso hipopótamos: ¿Por qué es complicado lo que la extravagancia de Pablo Escobar hizo parecer “fácil” años atrás?

A pesar de ser abatido en 1993, aún las extravagancias del narcotraficante Pablo Escobar causan caos en el territorio nacional, siendo una de estas los hipopótamos, animales salvajes que fueron sacados de sus ecosistemas y que ahora fueron declarados especie invasora en Colombia. La presencia de estos mamíferos ya han causado varios daños en el ecosistema del Magdalena Medio, lugar donde está ubicada la hacienda Nápoles y donde uno de los mayores criminales de la historia colombiana mantuvo estos animales, pues según le ha confirmado en ocasiones anteriores Cornare a EL COLOMBIANO, especies como el manatí, el chigüiro, la tortuga del Magdalena y el venado cola blanca están en riesgo por la presencia de los hipopótamos. Lea también: Manatí y otras especies en peligro por hipopótamos en el Magdalena Medio Otra evidencia de lo perjudicial que ha sido la presencia de estos animales en Puerto Triunfo y alrededores han sido los constantes incidentes con habitantes de esta zona donde no solo los paquidermos muestran sus amenazantes colmillos a la hora de encontrarse con humanos que son percibidos como una amenaza a lo que consideran su territorio, sino que ya se han visto escenas donde han sido atropellados por vehículos que transitan por Doradal o se exponen a provocar un siniestro vial donde corre peligro tanto de quien conduce como el hipopótamo. Como una de las posibles soluciones a ese problema, desde el Gobierno Nacional se presentó un protocolo de eutanasia para los hipopótamos. En este se incluye actividades como la captura previa de los paquidermos así como una disposición final de los cadáveres.

Sin embargo, en un giro que ha dado el posible sacrificio de al menos 80 hipopótamos, ha surgido una iniciativa liderada por el multimillonario indio Anant Ambani para que en vez de que se les aplique la eutanasia, estos sean trasladados a su centro Vantara ubicado en la India.

Aunque ya la propuesta esta siendo estudiada por el Ministerio del Medio Ambiente, quien ya se ha comunicado con el gobierno de India para las autorizaciones correspondientes, sí hay una expectativa sobre cómo se resolverán los diferentes retos logísticos que tiene una operación de este tipo.

¿De dónde trajo los hipopótamos Pablo Escobar?

Aunque se ha tenido una idea de que los paquidermos en su totalidad fueron traídos desde África, que es su hábitat natural, también se sugiere que estos fueron traídos de zoológicos de Estados Unidos. O al menos la hembra sí fue traída a Colombia desde territorio norteamericano, así se lo habría relatado el narcotraficante al periodista Germán Castro Caycedo, a quien Escobar le contó que debido a que los tres primeros hipopótamos traídos a Colombia eran machos, envió a uno de sus hombres para conseguir una hipopótamo hembra.

El encargado de esta misión, según el relato de Castro Caycedo, habría sido alias Cuchilla Londoño, quien trajo al animal desde un zoológico en Texas. Eva, como fue llamada la hipopótamo, llegó a Urabá por barco alquilado en compañía de varias cebras, sin embargo, el entonces Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, que fue liquidado en 1993, decomisó estos animales, los cuales fueron llevados al zoológico de Medellín. Por medio de sobornos, alias Cuchilla habría logrado sacar de ese lugar a Eva. Cabe resalta que debido a que solo se reportan tres hipopótamos machos y una hembra traídos por Pablo Escobar, todos los paquidermos en Colombia descienden de Eva.

¿Cuáles son los retos actuales de un traslado de los hipopótamos a otro lugar?

Si bien un traslado de un hipopótamo desde Estados Unidos a Colombia tampoco es sencillo, como en el caso de Eva, cabe resaltar que el narcotraficante apenas trajo 4 mamíferos los cuales provienen de zoológicos, es decir, desde un ambiente controlado. Esto difiere al escenario actual donde, aparte del aumento de la población de esta especie que tras décadas de reproducción pasó de 4 a algo más de 160 hipopótamos, los paquidermos están lejos de estar en un ambiente controlado donde no solamente ya se apoderaron de Puerto Triunfo sino que su expansión se ha dado por toda la cuenca del río Magdalena, llegando a departamentos como Santander y Boyacá.