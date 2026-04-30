Caso hipopótamos: ¿Por qué es complicado lo que la extravagancia de Pablo Escobar hizo parecer “fácil” años atrás?

A pesar de ser abatido en 1993, aún las extravagancias del narcotraficante Pablo Escobar causan caos en el territorio nacional, siendo una de estas los hipopótamos, animales salvajes que fueron sacados de sus ecosistemas y que ahora fueron declarados especie invasora en Colombia.
La presencia de estos mamíferos ya han causado varios daños en el ecosistema del Magdalena Medio, lugar donde está ubicada la hacienda Nápoles y donde uno de los mayores criminales de la historia colombiana mantuvo estos animales, pues según le ha confirmado en ocasiones anteriores Cornare a EL COLOMBIANO, especies como el manatí, el chigüiro, la tortuga del Magdalena y el venado cola blanca están en riesgo por la presencia de los hipopótamos.
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Otra evidencia de lo perjudicial que ha sido la presencia de estos animales en Puerto Triunfo y alrededores han sido los constantes incidentes con habitantes de esta zona donde no solo los paquidermos muestran sus amenazantes colmillos a la hora de encontrarse con humanos que son percibidos como una amenaza a lo que consideran su territorio, sino que ya se han visto escenas donde han sido atropellados por vehículos que transitan por Doradal o se exponen a provocar un siniestro vial donde corre peligro tanto de quien conduce como el hipopótamo.
Como una de las posibles soluciones a ese problema, desde el Gobierno Nacional se presentó un protocolo de eutanasia para los hipopótamos. En este se incluye actividades como la captura previa de los paquidermos así como una disposición final de los cadáveres.