Sin rastros de violencia: las hipótesis que rodean la muerte de la jueza Vivian Polanía

Tras confirmarse el hallazgo sin vida de la jueza Vivian Polanía en su apartamento en Cúcuta, la Policía Metropolitana entregó un primer reporte oficial sobre cómo se produjo el descubrimiento y cuáles son las líneas iniciales de investigación que se analizan de manera preliminar. Las autoridades insistieron en que el caso se encuentra en etapa de verificación y que cualquier conclusión definitiva dependerá de los resultados forenses y judiciales.
De acuerdo con la Policía, una vez se tuvo conocimiento de la situación se activaron de inmediato los protocolos correspondientes. Una brigada de criminalística, en coordinación con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, se desplazó hasta la vivienda de la funcionaria judicial para adelantar las diligencias iniciales. En el lugar se realizó la inspección técnica al cadáver, así como la recolección de material probatorio que permita esclarecer las circunstancias de la muerte.