Damas de rosado: casi 70 años siendo los ángeles del Hospital General de Medellín

Olga Cecilia Velásquez deambula sin hacer aspavientos para no desentonar con el ambiente apacible del Hospital General de Medellín (HGM). Este viernes está en el piso séptimo, averigua qué pacientes necesitan acompañamiento y el enfermero le referencia a una mujer de Urabá que lleva casi una semana interna y no cuenta con acompañante. También le menciona a un hombre de un pueblo –no le dicen cuál- cuyo acudiente ha tenido que alimentarse con lo que le dan los empleados de lo que queda después de repartirles la comida a los enfermos, y le comenta del caso del señor de la cama 37A, un migrante venezolano igualmente solo y que necesita pañales.

“Me tocó bañar a muchos niños y era muy feliz haciéndolo. Pero eso se dejó de hacer tal vez para evitar la responsabilidad de alguna caída, aunque a mí no me llegó a pasar”, apunta doña Nelly.

Doña Nelly Campuzano de Arango cumplirá 99 años el próximo 29 de julio y ya lleva 56 de ellos como voluntaria en el Hospital General. Asegura que estará en su puesto por lo menos un año más o hasta que las piernas le den.

Claro que ahora no se mueve como antes, pero sigue cumpliendo un día a la semana su compromiso con los pacientes y los familiares de ellos, a no ser que esté indispuesta o, como este 18 de julio, que no fue porque sus allegados se iban a reunir en una finca a celebrar de manera temprana las vísperas de su nacimiento en una finca.

Con “esa tonelada de años”, como ella dice, su mente y el buen humor permanecen intactos.

Cuenta que nació en Yarumal, pero se vino a Medellín a los diez años. Terminó el bachillerato en el colegio La Enseñanza y a los 20 años dijo que se iba a casar. Su papá, un finquero de avanzada, le dijo que primero debía terminar una carrera y, aunque a ella le encantaba la medicina, le ripostó: ¡Para que me quede solterona! Así terminó dedicada al cuidado del hogar y de los siete hijos que tuvo.

Ya con ellos crecidos, vivía en el barrio San Joaquín y un día vio salir a una vecina de jumper rosado porque era voluntaria del HGM. Le dijo a su hija Marta Eugenia que le averiguara y así las dos terminaron vistiendo el mismo uniforme, pero mientras la otra tuvo que renunciar por problemas de salud, ella se quedó hasta el presente.

“Antes hacía de todo, iba por los pisos, ayudaba, conversaba mucho con la gente sin estar averiguando la vida privada, enseñándoles a alimentar al bebé y en una época también arreglábamos ropa”.

De esa temporada recuerda la vez que la mandaron a un piso y se encontró con un paciente muy enfermo y solo: “Le cogí la manito, se la sobaba; le sobaba el hombro y le recé mentalmente mis oraciones por mucho rato; antes de morir me apretó la mano y me dio una sonrisa, eso me dio como una felicidad y un susto”.

La señora Campuzano de Arango le cogió tanto amor al hospital que aunque podían costear la atención en un centro privado, dos nietos nacieron allá; la condición que le puso al médico fue que la dejara a ella asistir a la sala de partos durante el alumbramiento.

Ahora, con menos bríos, de todas maneras, con una máquina de coser que tiene en su casa fabrica bolsas de tela que sirven de empaque para la ropa que le dan a la gente y los viernes, cuando le toca su servicio presencial, está pendiente por si es necesario realizar alguna diligencia en algún piso y es quien vigila que en la cafetera haya a toda hora café para sus compañeras.

“Me parece de ataque ser voluntaria, lo voy a seguir haciendo hasta que Dios quiera, porque es un regalo que él me dio. Qué más que me mando esta salud y este deseo de ayudarle a la gente. A veces le digo a alguna compañera: ¿Vos no pensás que yo con este mundo de años me debo ir de acá? Y responden: Ni riesgos, vos para nosotras valés mucho”.