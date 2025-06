Apoyo incondicional: así ha sido la historia de amor de Miguel Uribe y su esposa María Claudia Tarazona

En 2022, Miguel se lanzó al senado y por decisión de Álvaro Uribe, jefe del partido Centro Democrático, fue la cabeza de la lista en esta posición, logrando la mayor votación en elecciones legislativas.

En 2023, Turbay lanzó su precandidatura presidencial por el Centro Democrático, donde tuvo roces con otros precandidatos del partido.

Sin embargo, desde del año pasado su campaña ha seguido, y al lado de Miguel, ha estado su esposa, María Claudia. Iniciaron en Barranquilla en el foro Futuro de Colombia y en 2025, han seguido su camino por el resto del país en lugares como La Guajira, Cesar y Magdalena.

Su paso por Bogotá se ha marcado por el reciente atentando en Modelia. En este lugar se encontraban dos de sus tres escoltas, pues uno de ellos estaba incapacitado.

Hoy, Miguel Uribe lucha por su vida en la Unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, y, su esposa a su lado está a la espera de un milagro.

Justamente, cumplidas casi 72 horas del atentado que tiene entre la vida y la muerte al senador de oposición, este martes, su esposa dio un nuevo parte de salud del congresista. “Es un guerrero, sigue luchando por su vida”, dijo, al reclamar además que “el país está en guerra”.

“El amor de cada uno de los colombianos y todas sus manifestaciones han sido la fuerza que le han dado a Miguel la batería para enfrentar los días más difíciles y más oscuros. Quiero que sepan que he sentido el amor de cada uno de ustedes. He sentido cada rezo, he sentido cada palabra de amor y se lo he transmitido a Miguel. Con él me conecto desde el corazón y sabe lo que está pasando”, dijo.