Brayan León: su historia y los anhelos del delantero que cumplirá su partido número 100 con el DIM ante Junior

El día que cambió la vida de Brayan León Muñiz, el futbolista, entonces un niño de 12 años, le dijo a su padre que no gastara el dinero del mercado para pagarle la inscripción a las pruebas que un equipo de formación caleño, dirigido por Mauricio García, iba a hacer en Cartagena. El pequeño Brayan le comentó a su progenitor que invertir esos 100.000 pesos en esas pruebas, era arriesgar mucho porque con ese dinero podían comer casi medio mes en la casa familiar ubicada en Cañaveral, un corregimiento de Turbaco, Bolívar, mientras que no era seguro que lo eligieran.

Sin embargo, el padre insistió en que debía ir. Lo veía jugando fútbol todo el tiempo desde que era pequeño. Primero descalzo, por las calles polvorientas de Cañaveral. Después con guayos en las canchas sintéticas de Cartagena, hasta donde viajaba varios días a la semana por más de una hora en bus para después coger una moto que lo llevara al lugar de entrenamiento.

Acostumbrado a la adversidad

El progenitor sabía que tenía talento para llegar al balompié profesional. Su presagio se cumplió. Sin embargo, el camino no fue fácil. Ese día de la década pasada, en Cartagena, no eligieron a León Muñiz, sino a cuatro compañeros suyos para que fueran a Cali. Pero como nadie escapa de su destino, el entrenador García le dijo al técnico del equipo de la capital de Bolívar que León tenía talento, que le interesaba. Después, en Florida, Valle del Cauca, donde se concentraron, el jugador y sus compañeros caminaban durante una hora para ir al colegio, para después regresar e ir a entrenar. En Manizales, a donde se fueron cuando el dueño de la escuela decidió cambiar de locación, León vivió en una finca cercana a donde entrenaban donde el frío le forjó el carácter y tuvo la opción de probarse con Pereira, después llegar al fútbol profesional, ser campeón en 2022, ir al Junior de Barranquilla y luego llegar al DIM, todo dándole la cara a la adversidad.

Un partido redondo

Los 100.000 pesos que invirtió el papá de Brayan León para que se probara en Cartagena fueron el primer paso para que este domingo, contra Junior –cuadro en el que no tuvo un buen paso durante el primer semestre de 2023–, el delantero bolivarense juegue su partido 100 con el Poderoso. En esos encuentros ha celebrado 26 tantos. De ellos, siete han sido en partidos contra Atlético Nacional. León es uno de los futbolistas que más “garra” pone en los juegos del Medellín. Sin embargo, su eficacia goleadora no es muy alta. En promedio, marca una diana cada cuatro encuentros. Eso le ha generado amores y odios con los hinchas. Cuando llegó, en 2023, se demoró casi 20 partidos para anotar su primer tanto. Después se le abrió el arco y fue importante para que llegaran a la final del Clausura de ese año, que los rojos perdieron ante Junior. En 2024 fue uno de los goleadores de la Copa Sudamericana. Celebró seis tantos en los diez partidos que disputó. Con eso, le empezaron a hacer seguimientos desde el extranjero. Pero en 2025 no ha marcado mucho. En 29 encuentros, suma 6 tantos.

De ellos, tres han sido en el segundo semestre del año, que para él empezó con dificultades porque la hinchada lo señalaba como responsable de haber perdido la final del Apertura ante Santa Fe. De hecho, en el juego contra Alianza, por la primera fecha del Clausura, lo insultaron cuando estaba sentado en el palco del Atanasio Girardot. Además, tenía todo listo para ir al Real Salt Lake de la MLS de Estados Unidos, pero la operación se cayó a última hora. No obstante, con su buen juego y entrega, ha recuperado el cariño de la gente, sobre todo después de lo que hizo ante Nacional. Los aficionados esperan que haga lo mismo, desde las 6:20 p.m., en el duelo de la fecha 12 contra el Junior donde tanto sufrió.

Su misión es ayudar a los amigos