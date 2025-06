Dubian Ferney Zuluaga llegó a hacer el rural en el 98 y hoy dirige la Panamericana

“Donde la clínica no hubiera estado en ese momento de la pandemia, hubiera sido muy dramático para Urabá, como lo que pasó en Guayaquil, en Ecuador”, cuenta Dubian Ferney, quien pasó de director médico a director general en 2022, justo después de que Comfama adquirió el 60% restante de las acciones de la Panamericana, lo que la dejó como única dueña de la institución de salud, luego de cerrar la negociación con sus socios: Zona Franca Permanente Urabá, Arquitectura y Concreto, Medicina de Alta Complejidad, Inversiones Sorzano, Conexiones Médicas Científicas y SM Proyectos.

Solo en 2024 atendieron 2.078 partos en la Unidad de Obstetricia y recibieron más de 276.000 pacientes en la Clínica, la institución de alta complejidad más importante de Urabá.

La clínica es base fundamental de la nueva era de la región. Cuenta el director Dubian Ferney que la evolución de Urabá ha sido vertiginosa en los últimos 30 años. “En el 98 eran calles sin pavimentar, polvorientas, de pueblos de costa; hoy vemos edificios, bodegas, esta clínica. En el 98 no había hospitales de complejidad, tocaba sacar los pacientes críticos en avión comercial; en el pasillo les dábamos asistencia para llevarlos a Medellín. Hoy tenemos anestesiólogos, dermatólogos, radiólogos, cirujanos, ortopedistas. Esa es una muestra de que Urabá se consolida como una potencial ciudad intermedia”, dice.

Zuluaga destaca el alto sentido de pertenencia de la gente de la región. Por eso afirma que Urabá tiene todo el potencial para encumbrarse en una era de desarrollo sin precedentes, impulsado por sus habitantes, su organización social, el empoderamiento de la sociedad civil y la unión de las esferas públicas y privadas.

“Me gané una verdadera rifa con el sorteo del rural. Es una satisfacción grande poder devolverle a la gente todo lo que han hecho por uno. Todavía tengo pacientes que me conocieron en Chigorodó y me llaman el día del cumpleaños. La gran satisfacción es servirle a la gente y trabajar por su bienestar. Siempre digo que la clínica no es el edificio, sino los que trabajamos cada día por resolverle los problemas a la gente”.