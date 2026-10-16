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Esta es la historia de algunas obras relacionadas con el feminismo y los acuerdos de paz retiradas del Museo Nacional

En la lista de obras retiradas por orden del Ministerio de Cultura están piezas alusivas a la Constitución de 1991, a víctimas de magnicidio y al movimiento que abrió el paso a que las mujeres adquirieran el derecho al voto en Colombia.

  • El gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó retirar 30 piezas del Museo Nacional, la mayoría de la sala “Hacer sociedad”. Fotos: Tomada de X @AngieMatiz6 y @tanngerina76
    El gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó retirar 30 piezas del Museo Nacional, la mayoría de la sala “Hacer sociedad”. Fotos: Tomada de X @AngieMatiz6 y @tanngerina76
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 15 minutos
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Las paredes de algunas secciones del Museo Nacional quedaron vacías luego de que desde el Ministerio de Cultura, encabezado por la excongresista Paola Holguín, se ordenara el retiro de 30 piezas relacionadas con el feminismo, la población LGBTIQ+ y los acuerdos de paz que se han firmado en Colombia.

Las obras fueron despojadas de las paredes del museo luego de que desde MinCultura, el presidente Abelardo de la Espriella diera un discurso sobre una agenda de “contrarrevolución cultural” que tendría un énfasis en la protección de lo histórico y religioso, además de un rechazo a lo catalogado como “wokismo”.

El jefe de Estado sostuvo que las instituciones culturales no deben promover interpretaciones ideológicas de la historia ni convertirse en escenarios de adoctrinamiento, un discurso que ha mantenido la ministra Holguín, que una vez formada la controversia por el retiro de las piezas, respondió que el Museo Nacional no debe servir para difundir versiones sesgadas de la historia y una “apología al delito o revictimización”.

¿Cuáles fueron las piezas retiradas del Museo Nacional?

Una de las que sobresale es el Balígrafo, un objeto que rememora la firma del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc en el año 2016. Se trata de un bolígrafo creado a partir de un casquillo de bala de fusil calibre 50.

Su diseño estuvo a cargo del artista colombiano Reinhard Dienes, pensado en un símbolo de transformación. En el objeto que se utilizó para la firma del histórico acuerdo está grabada la frase: “Las balas escribieron nuestro pasado. La educación escribirá nuestro futuro”.

Otra obra que no tendría espacio en el museo, según el Gobierno Nacional, es el Tarjetón de la Séptima Papeleta, el boleto electoral del movimiento estudiantil y social que impulsó la Asamblea Nacional Constituyente y terminó con la Constitución de 1991, carta magna que arropa a los colombianos en la actualidad.

Su nombre proviene de lo ocurrido en las elecciones de marzo de 1990, cuando la Registraduría solo imprimió seis papeletas oficiales. El movimiento estudiantil, apoyado por la ciudadanía y algunos periódicos, imprimió de forma masiva una “séptima papeleta” para que las personas la recortaran y votaran de forma simbólica a favor de una nueva constitución.

En la exposición de la sala “Hacer sociedad” estaban expuestos los rostros de tres personas que, en medio de su camino a la presidencia, así como ocurrió con Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán y Miguel Uribe Turbay, fueron asesinadas: Un impreso que pedía votar por el candidato de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, en 1986, y quien estaba con Bernardo Jaramillo, integrante del mismo movimiento que, tras el asesinato de Leal, asumió el liderazgo de la UP. Los dos fueron asesinados en 1987 y 1990, respectivamente.

La otra obra corresponde a un afiche del excomandante del M-19, Carlos Pizarro, quien aparece con un micrófono y la frase: “Entre todos cambiaremos la historia de Colombia”. Junto al cuadro de Pizarro estaba un brazalete del movimiento Alianza Democrática M-19, movimiento político que nació tras la dejación de armas de esa guerrilla el 8 de marzo de 1990.

Lea también: Retiro de obras del Museo Nacional genera controversia sobre la memoria histórica; MinCultura defendió la decisión, mientras aumenta el rechazo

Respecto al feminismo, una de las obras más representativas que fue retirada y hace alusión a este movimiento fue una pieza del periódico Nuestras Mujeres que fue donada por la historiadora María Himelda Ramírez.

Esta pieza está compuesta por un periódico ya amarillento que circuló en el mes de abril de 1955 y menciona la Asociación Democrática de Mujeres Colombianas. Este movimiento de mujeres trabajadoras nació en 1953 y fue una colectividad que se movilizó en parte por conseguir el sufragio femenino, un logro alcanzado en 1954 y ejercido por primera vez en 1957.

En el Museo Nacional, esta obra era considerada dentro de las piezas más antiguas relacionadas con los derechos de las mujeres y los movimientos que trabajan en su defensa.

También fue retirado el Manifiesto internacional de la campaña contracepción, aborto y no a la esterilización forzada, el cual se elaboró en 1978 correspondiente al Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Cali.

En este se detallan las exigencias colectivas de los primeros colectivos feministas de la llamada “segunda ola” y exige el acceso libre, seguro e informado a los diferentes métodos de anticoncepción. También demandaba el derecho al aborto y condenaba las prácticas de esterilización forzada que afectaban a las mujeres de sectores vulnerables.

En cuanto a la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ fue retirado el afiche del Ciclo Rosa, una pieza que rendía homenaje al festival de cine de esta población más antiguo de Latinoamérica, fundado originalmente en 2001.

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También se despojó de su capacidad de ser mostrado públicamente el yembé de la batucada Toque Lésbico. Este es un tambor de origen africano que hizo parte de un colectivo musical formado por lesbianas y feministas que utilizan la percusión como herramienta de expresión artística y movilización social.

Los zapatos diseñados para mujeres trans fueron otro elemento de la sala “Hacer sociedad” que fue retirado. Esta pieza se compone de una artesanía fabricada en forma conjunta por la Red Comunitaria Trans y el Proyecto Lafarota en 2016 y que fue concebida como un símbolo de reconocimiento, memoria y empoderamiento para la comunidad transgénero en el país.

Ahora, el gobierno de De la Espriella ha pedido prestar especial atención al patrimonio religioso, aludiendo a que su conservación debe entenderse como parte de la protección de la memoria nacional y no únicamente como un asunto confesional.

Siga leyendo | MinCultura Paola Holguín defiende el retiro de piezas del Museo Nacional: “No puede ser un espacio de apología al delito”

Preguntas y respuestas

¿Qué obras relacionadas con el feminismo fueron retiradas del Museo Nacional?
Entre las piezas retiradas están un ejemplar del periódico Nuestras Mujeres, publicado en abril de 1955, y el manifiesto de la campaña por la anticoncepción, el aborto y contra la esterilización forzada, elaborado en 1978 durante el Encuentro Nacional de Mujeres en Cali.
¿Qué objetos sobre la historia de la población LGBTIQ+ fueron retirados del Museo Nacional?
Se retiraron el afiche del festival de cine Ciclo Rosa, el yembé utilizado por la batucada Toque Lésbico y unos zapatos diseñados conjuntamente por la Red Comunitaria Trans y el Proyecto Lafarota en 2016. Las piezas representaban expresiones artísticas, memoria y reivindicaciones de esta población.
¿Qué piezas sobre la historia política de Colombia fueron retiradas del Museo Nacional?
Entre ellas están el tarjetón de la Séptima Papeleta, un impreso electoral de Jaime Pardo Leal y un afiche de Carlos Pizarro, junto con un brazalete de la Alianza Democrática M-19. Estas piezas documentaban procesos políticos, movimientos sociales y transformaciones históricas del país.
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