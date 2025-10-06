La historia detrás del cierre de Frubana y Merqueo, startups colombianas que levantaron millones y cerraron en América Latina

El pasado 14 de agosto se conoció que Frubana, la compañía de origen colombiano que soñaba con transformar la distribución de frutas, verduras y abarrotes para restaurantes y tiendas de barrio, cerró oficialmente sus operaciones en Brasil, el último mercado donde mantenía presencia.
Con este anuncio, se cierra un ciclo de siete años en los que la empresa intentó reconfigurar el modelo de abastecimiento alimentario en América Latina.
El mensaje final publicado en su sitio web fue tan breve como simbólico: “Nuestra última entrega fue el 30 de julio. Gracias por su confianza y por estar con nosotros en estos cinco años de historia. Cada pedido fue parte de algo más grande”.
Lea más: Colombia lidera el boom fintech en Latinoamérica con un crecimiento del 387%
Las cuentas en redes sociales en portugués fueron desactivadas, y con ello se apagó una de las historias más ambiciosas del ecosistema emprendedor latinoamericano.