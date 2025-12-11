EXCLUSIVO: La historia detrás de los 3 misteriosos voceros del Clan del Golfo en diálogos de Catar

En las conversaciones de paz que sostienen el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo en Catar, han salido a la luz tres personajes que durante los últimos años permanecieron a la sombra y ahora actúan como voceros de la organización narcotraficante.
Se trata de Abimael Coneo Martínez, Jovany de Jesús Marín Zapata y Wilton Martínez Blandón, quienes figuran en los acuerdos preliminares de la mesa de diálogos sociojurídicos como “voceros no pertenecientes del EGC” (Ejército Gaitanista de Colombia, como también se denomina al Clan).
Sus firmas aparecieron el pasado 5 de diciembre en los documentos que tanto el grupo ilegal como el Gobierno publicaron, tras la segunda sesión oficial de conversaciones en la ciudad de Doha, y que versan sobre los eventuales pasos para el desarme y el protocolo para el monitoreo de lo pactado en la mesa.
¿Pero quiénes son estos personajes y cómo fue que llegaron a ser voceros en el Medio Oriente?