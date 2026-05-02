La Naviera, la historia del “barco” encallado en el Centro de Medellín

Muchas de las joyas arquitectónicas de Medellín están envueltas en algunos misterios ya sea por sus peculiares formas, sus curiosos estilos o simplemente porque la bruma del tiempo se tragó las fechas y los nombres de cuándo y quiénes los hicieron. Pero uno de los misterios que todavía perdura en el imaginario de la ciudad es como rayos fue que un “barco” terminó metido en pleno Centro de Medellín.
Para más señas, el tal “barco” es esa mole de casi 80 años de construida que aún se yergue en el cruce de la carrera Palacé con la Avenida 1° de Mayo, justo antes de llegar a la Plazuela Nutibara. Su nombre es edificio La Naviera, o edificio Antioquia, o La Naviera–Antioquia, o Antioquia–La Naviera, como más le guste. Este se asemeja más a un enorme buque que –quien sabe cómo– terminó encallado en el centro de este valle montañoso.